繩索脫落奪命！哈薩克女高空彈跳 墜24米慘死

哈薩克一名3個孩子的媽媽近日進行高空彈跳時，疑似因工作人員未將繩索固定好、導致她從24公尺高的樓頂直接墜地，猛烈的撞擊讓她當場斃命。（取材自推特）

哈薩克一名3個孩子的媽媽近日進行高空彈跳時，疑似因工作 人員未將繩索固定好、導致她從24公尺高的樓頂直接墜地，猛烈的撞擊讓他當場斃命。

「每日郵報」報導，現年33歲的葉夫根尼婭（Yevgenia Leontyeva）是一名相當有經驗的高空彈跳愛好者，他日前在卡拉干達（Karaganda）一家飯店頂樓準備享受這項刺激的活動，跳下前鏡頭外還有一名男子向她喊話「我愛你」，沒想到這句話竟成最後的道別。

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在工作人員綁好繩索後，葉夫根尼婭幾乎沒什麼遲疑，立刻就從樓頂一躍而下，不料安全繩根本沒有固定好，同行女性友人當場叫出聲來，但葉夫根尼婭來不及反應，先是從24公尺高墜落地面，尚未完全脫落的繩索又將他一路拖行近4公尺、撞上建築物牆壁，恐怖一幕讓現場圍觀民眾不禁放聲尖叫。

葉夫根尼婭隨即被送醫急救，無奈頭部傷勢過於嚴重，最後仍死亡。由於工作人員的過失，警方將對其進行刑事調查，最高可能面臨40天的刑期。據悉，葉夫根尼婭留下的3個孩子都未滿14歲，其中一名還是親戚過世後留下的。