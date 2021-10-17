保護色太完美 黑狗藏黑地毯 主人找不到愛犬

網友找一小時找不到的狗狗，其實就在這隻白色狗狗的旁邊。（截圖自TikTok）

動物有時為了偽裝，常常會形成和背景一樣的保護色。不過對飼主來講，要是寵物藏得太隱密，要找起來可就麻煩了。最近一位網友，就碰上愛犬保護色害他差點找不到的意外。

日本 媒體「grape」報導，網友Cheermom_9706在個人抖音 上分享一段影片，表示他最近在家裡找寵物狗狗，找了一整個小時都沒下落。只見影片畫面上有隻站在黑色地毯上的狗狗，讓人誤以為他想找的狗就是這隻，並可能會疑惑「滿明顯的，為什麼會找不到呢」。

由於保護色實在太完美，因此讓人幾乎難以分辨。（截圖自TikTok）

沒想到影片過了數秒，鏡頭越來越貼近地毯時，才發現在上頭，還有另外一隻黑色的狗狗在。而這隻黑狗的毛色實在和地毯顏色太相似，形成天然的保護色，若不是牠有稍微動作，並且露出兩隻眼睛，否則確實很難看得出來。

網友看了紛紛表示「我還想說白色那隻狗不就在那嗎」、「居然地毯上還有一隻黑的」、「地毯動了一下，我才發現原來是隻狗」、「是不是該換一個新地墊了」、「我家的狗也是黑的，這種事也發生過」。不過有了這次經驗，讓Cheermom_9706自嘲「至少下次我知道該去哪裡找狗了」。