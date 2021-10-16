舞台布景下降 俄羅斯演員被壓死 觀眾以為是「表演」

俄羅斯莫斯科大劇院日前發生意外，歌劇「薩德科」舞台布景下降，一名臨時演員被布景當場壓死。圖為2020年12月16日，鏡頭下俄羅斯大劇院外裝置的燈飾。(路透)

俄羅斯 莫斯科大劇院（Bolshoi Theatre）日前發生致命意外，歌劇 「薩德科」（Sadko）演出期間舞台布景下降，一名37歲臨時演員疑因「走錯位」，被布景當場壓死。

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香港01報導，劇院方面稱，事件發生在俄羅斯作曲家尼古拉・里姆斯基-科薩科夫（Nikolai Rimsky-Korsakov）歌劇作品「薩德科」演出並更換布景期間，布景從高處下降，壓到一名臨時演員，他重傷死亡。

莫斯科大劇院在向國際文傳電訊社（Interfax）發出聲明稱，演出在事發後立即停止，觀眾隨即被要求離開。

紐約時報 稱，死者是庫列什（Yevgeny Kulesh）。

網上流傳的現場影片顯示，事件發生在舞台布景下降之時，當時管弦樂隊仍在繼續演奏，舞台上突然發生騷動。俄媒稱，不少觀眾還以為這是表演的一部分。

有觀眾事後才從社交媒體得知有演員出事，大表震驚。他們當時以為那是舞台效果。在看到有演員大驚高呼叫人報警時，有些觀眾才知道，那不是演出。

英國廣播公司（BBC）稱，他在布景下降時走錯方向，結果被壓在下方。莫斯科調查人員稱正在調查他的死因。

現場影片顯示，台上驚嚇不已的演員疾呼職員將布景升起，還有旁人嘗試拯救他不果。

資料顯示，殉職的庫列什從事劇場工作已有20年。他在2002年加入劇團。