26歲日本小姐進軍政壇 安倍曾鼓勵：代表自民黨參選

松野未佳出身政治世家，近日傳出自民黨有意規畫她角逐下屆眾議院大選比例代表席次。（取材自Instagram）

現年26歲、曾獲2016年日本 小姐后冠的松野未佳出身政治世家，從小就希望步入政壇，目前傳出自民黨有意規畫她角逐下屆眾議院 大選比例代表席次。

下屆眾議院大選預訂本月19日公告、31日投開票。眾議院席次分為單一選區及比例代表兩部分。日媒Sponichi Annex報導，自民黨正規畫在下屆眾議院大選比例代表東京 選區提名松野未佳，預料東京都黨部近日將向中央黨部提出申請。

松野未佳曾獲2016年日本小姐后冠。（取材自Instagram）

松野未佳出身政治世家，父親是前維新黨代表、前眾議員松野賴久；祖父松野賴三曾任眾議員、防衛廳長官、農林大臣、勞動大臣等要職；曾祖父松野鶴平曾任參議院議長、鐵道大臣、眾議院議員等要職。

松野未佳就讀慶應義塾大學時，參加2016年日本小姐選拔，最後脫穎而出奪得后冠。她在獲獎時說，一直看著祖父及父親的背影，「從小就希望能成為政治家」。

產經新聞報導，她當時還曾拜會時任首相的安倍晉三，在會面時說希望能成為像安倍那樣「抱持信念的人」。當時安倍問松野未佳是否想成為政治家？松野未佳回答，那是很大的夢想，但因為自己還不成熟，所以只是嚮往。安倍勉勵松野未佳說，「那到時（要參選時）要代表自民黨」。

松野未佳在結束為期一年的日本小姐活動後，曾短暫進入演藝圈，但幾年前進入自民黨女性局，為一圓政治夢也曾在東京都議員選舉總部打工。

松野未佳去年9月曾拜會時任自民黨幹事長的二階俊博，有意參與中央級選舉的動作引發話題。