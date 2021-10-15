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埃及紅海珊瑚礁陷白化危機 潛水教練：我們也快消失

編譯中心／綜合報導
紅海鮮豔的珊瑚礁深受潛水狂熱者喜愛。(路透資料照片)
紅海鮮豔的珊瑚礁深受潛水狂熱者喜愛。(路透資料照片)

紅海鮮豔的珊瑚礁深受潛水狂熱者喜愛，更是擁有豐富物種的生態系統，但海洋溫度上升，導致「海中雨林」白化，讓埃及潛水教練感嘆：「若珊瑚消亡，我們亦然。」

全球珊瑚礁監測網絡一項歷來規模最大的調查指出，在2009年至2018年間，全球暖化連同污染和炸魚捕撈行為摧毀了全世界14%珊瑚礁。

一些研究指出，紅海許多品種珊瑚異常耐熱，但埃及度假勝地夏姆錫克的潛水教練莫森卻說：「全球暖化效應在我們面前上演，我們目睹珊瑚褪色變白。」

紅海和亞丁灣（Gulf of Aden）是東南亞之外，擁有最豐富生物多樣性珊瑚礁群落的地區。埃及環境部表示，紅海的珊瑚礁僅占全球數量的5%略多，但卻有209個品種。

調查顯示，紅海一帶活的石珊瑚覆蓋率從1997年的36.1%，下降到2019年的34.3%。珊瑚礁退化的原因因地點而異，但不外乎是旅遊活動、沿岸開發、地表逕流和過度捕撈。

埃及當局已採取措施，保護對當地旅遊業至關重要的珊瑚礁和海洋生物，除在脆弱區域用浮標防止船隻停泊，也暫停部分地區的初學者潛水課程，好讓受損的珊瑚礁復原。

不過，對珊瑚礁而言，最難解的威脅仍是全球暖化。

夏姆錫克曾於2018年主辦聯合國會議，呼籲在為時已晚之前保護珊瑚礁；埃及也計畫在明年11月主辦聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第27次締約方會議（COP27）。（綜合報導）

暖化 聯合國 東南亞

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