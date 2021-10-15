16歲選美少女「2年急速衰老」 目測50歲比媽媽滄桑

卡拉格發病前外型亮麗。（取材自臉書）

菲律賓一名16歲少女卡拉格（Raizel Calago），曾經外表亮麗又充滿自信，14歲時還參加過選美大賽。但是她在2019年被診斷罹患「早衰症」，如今16歲的她看起來像50多歲，與母親站在一起時，看起來比母親更老。

綜合媒體報導，卡拉格日前接受網路節目「GMA Public Affairs」的採訪，表示14歲時就因為早熟的外型參加了選美比賽，但某天身體開始出現皮疹、皺紋症狀，之後更遍及全身。

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卡拉格的情況逐漸惡化，除了長皺紋外，身體機能似乎也衰退，久坐後一起身就會背痛。前往大醫院檢查後，醫師判斷她可能是得了罕見的早衰症，並表示早衰症是「不可逆轉的現象」，目前只能使用藥物延緩身體老化的速度。

菲律賓16歲少女卡拉格，因為早衰症外表看起來像50歲。（截圖自YouTube）

病發至今約兩年，16歲的卡拉格外表看起來比36歲的媽媽更年長，母親談到女兒病情時難過落淚，「當其他人說女兒年紀比我大時，真的很傷心」。

備受打擊的卡拉格坦言，生病後她變得非常自卑，「我不再跟朋友出門，外出也總是使用口罩 、衣服遮蔽皺巴巴的肌膚」，她難過地說，「這輩子唯一的願望就是能讓容貌復元」。