我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

扁婿趙建銘內線交易纏訟16年 判3年8月定讞

加州破獲最大非法大麻種植 7嫌均為華裔

300元買報廢提款機 意外挖出2000元

聯合新聞網
收購報廢的老舊自動提款機，竟發現內藏現金。（取材自TikTok）
收購報廢的老舊自動提款機，竟發現內藏現金。（取材自TikTok）

各式各樣的老機器都有人收購。日前有人在社群平台分享他們花了300美元，收購了一台報廢的老舊自動提款機，而在拆解的過程中還出現了「意外驚喜」，竟在密封的金屬盒子裡發現2000美元，頻頻直呼真的好幸運。

@packestt

#xyzbca #money #foryoupage #viral #challenge #atm #waitforit

♬ original sound - aaa

網上流傳的影片顯示，負責掌鏡的男性邊拍拆解過程邊解釋。據他表示，他們某位朋友曾是這台自動提款機的擁有者，後來把提款機賣給了他們，那位朋友還十分爽快的跟他們說：「付了300元，裡面的東西就全是你們的了。」

他們拿到提款機後，使用各種工具好比鑽頭、撬棍和錘子，費了好大一番工夫才把它拆解完畢。最讓他們驚喜的是，在裡面一個鐵盒裡找到了一大疊鈔票，現場點了一下，竟足足有2000美元，大呼賺到了。

這系列影片吸引超過600多萬觀看人次，網友除了羨慕他們的好運氣，其中掌鏡人意外成為網友的付伐目標：「掌鏡人一直指揮朋友敲開自動提款機，很煩耶」、「掌鏡人毀了一切，還說要平分錢，不要分給他啦，只會出一張嘴」、「他為什麼都不幫忙，躲在鏡頭後面坐享其成」。

社群

上一則

澳洲單日確診2297例 紐西蘭寫下6周以來最多

下一則

挪威男持弓箭濫殺5死2傷遭逮捕 警方調查是否為恐攻

延伸閱讀

幸運狗 坐商務艙、空服員為牠慶生

幸運狗 坐商務艙、空服員為牠慶生
驗孕棒藏冰淇淋 伴侶咬一口好驚喜 網錯焦：上面有尿？

驗孕棒藏冰淇淋 伴侶咬一口好驚喜 網錯焦：上面有尿？
美潛逃23年詐騙犯看球賽被認出？法警證實「錯了」：長超像

美潛逃23年詐騙犯看球賽被認出？法警證實「錯了」：長超像
影／他們收購舊ATM機 艱辛「挖寶」內藏大疊鈔票發財啦

影／他們收購舊ATM機 艱辛「挖寶」內藏大疊鈔票發財啦

熱門新聞

哈利（右）溫柔注視梅根，被八卦雜誌稱只是演給大家看。（路透資料照片）

哈利、梅根已是假面夫妻？被曝人前燦笑私下無話可說

2021-10-09 07:08
美國德州39歲婦女布里奇塔．加爾扎育有兩名子女，去年9月意外被劇毒蜘蛛咬，差點送命。圖為示意圖。歐新社

太毒...婦遭蜘蛛咬 一腿慘遭截肢 存活率剩2%

2021-10-09 12:53
根據北韓官媒11日公布的影片，金正恩踏著紅地毯入場時，身穿黑色襪子與一雙黑色亮皮涼鞋，搭配深色西裝、酒紅色領帶與半框眼鏡。路透

健康出狀況？ 金正恩穿西裝配涼鞋走紅毯

2021-10-11 10:36
越南準備返鄉的工人在檢查站等待。（路透）

越南200萬人「大出逃」遠離疫情重災區 工廠危機加劇

2021-10-10 21:14
巴西街頭近日出現令人心碎一幕，一對不到20歲的青少年夫妻被槍殺後，他們的孩子只能無助地坐在父母的血泊中。（截圖自推特）

父母於街頭遭槍殺 10個月大男嬰呆坐血泊中無助哭泣

2021-10-12 01:28
同樣接種疫苗，但每個國家的新冠肺炎病故人數比不一樣。（美聯社）

同樣打新冠疫苗 有些國家病故人數較多？關鍵5因素影響

2021-10-13 04:12

超人氣

更多 >
輝瑞與莫德納疫苗「關鍵原料」 竟來自日本老牌醬油廠

輝瑞與莫德納疫苗「關鍵原料」 竟來自日本老牌醬油廠
社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度

社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度
普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可

普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可
影／辣媽手機給女兒玩 誤觸直播 全裸洗香香被親友看光

影／辣媽手機給女兒玩 誤觸直播 全裸洗香香被親友看光
肌肉流失影響癌友存活期 營養師籲4招遠離肌少症

肌肉流失影響癌友存活期 營養師籲4招遠離肌少症