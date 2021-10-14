300元買報廢提款機 意外挖出2000元

收購報廢的老舊自動提款機，竟發現內藏現金。（取材自TikTok）

各式各樣的老機器都有人收購。日前有人在社群 平台分享他們花了300美元，收購了一台報廢的老舊自動提款機，而在拆解的過程中還出現了「意外驚喜」，竟在密封的金屬盒子裡發現2000美元，頻頻直呼真的好幸運。

網上流傳的影片顯示，負責掌鏡的男性邊拍拆解過程邊解釋。據他表示，他們某位朋友曾是這台自動提款機的擁有者，後來把提款機賣給了他們，那位朋友還十分爽快的跟他們說：「付了300元，裡面的東西就全是你們的了。」

他們拿到提款機後，使用各種工具好比鑽頭、撬棍和錘子，費了好大一番工夫才把它拆解完畢。最讓他們驚喜的是，在裡面一個鐵盒裡找到了一大疊鈔票，現場點了一下，竟足足有2000美元，大呼賺到了。

這系列影片吸引超過600多萬觀看人次，網友除了羨慕他們的好運氣，其中掌鏡人意外成為網友的付伐目標：「掌鏡人一直指揮朋友敲開自動提款機，很煩耶」、「掌鏡人毀了一切，還說要平分錢，不要分給他啦，只會出一張嘴」、「他為什麼都不幫忙，躲在鏡頭後面坐享其成」。