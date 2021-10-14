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監控行人…新加坡街頭 「機器戰警」巡邏

綜合報導
新加坡近期進行「巡邏機器人」測試，這款機器人會向路上出現「社會不良行為」的人發出警告。(Getty Images)
新加坡近期進行「巡邏機器人」測試，這款機器人會向路上出現「社會不良行為」的人發出警告。(Getty Images)

新加坡近期進行「巡邏機器人」測試，這款機器人會向路上出現「社會不良行為」的人發出警告，引發侵犯隱私的疑慮。這個擁有約550萬人口的島國目前擁有9萬個警用攝影機，2030年這個數字將會翻倍。各地的燈柱也可能將安裝臉部辨識系統，以協助警方尋找特定對象。

長期以來，新加坡官員一直推動超高效率、科技驅動的「智慧型國家」願景，政府最新的監控裝置是附有輪子的「Xavier機器人」，機器人身上配備7個鏡頭，可偵測「不良社會行為」，並向民眾發出警告。所謂「社會不良行為」包括在非吸菸區吸菸、亂停腳踏車，以及違反防疫社交距離規定等。

在最近一次巡邏中，一個Xavier機器人穿過住宅區，停在一群觀看棋賽的老年人面前，並警告他們：「請保持1公尺的距離，每個團體請不要超過五人」，機器人頭部的鏡頭同時對準他們。

一名34歲的研究助理說：「這讓我想起『機器戰警』（RoboCop）…這讓人想到『機器人的反烏托邦世界』，這種概念讓我有些猶豫。」權益倡議人士也表示，隱私權正被犧牲，對於自己的個人資料將如何被利用，人們幾乎毫無控制權。

從大量閉路電視攝影機到配備臉部辨識技術的燈柱測試，新加坡監控國民的工具出現爆炸式成長。

新加坡常因箝制公民自由受到外界批評。當地民眾對嚴格控制已是習以為常，但對於侵入性的科技仍感到日益不安。

新加坡 隱私 攝影

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