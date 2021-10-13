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她在健身房愛上她 丈夫同意「三人行」

綜合報導
德國28歲女性米卡琪（中）愛上女性朋友（左），丈夫同意三人行同居。（取材自tiktok）
德國28歲女性米卡琪（中）愛上女性朋友（左），丈夫同意三人行同居。（取材自tiktok）

德國28歲女性米卡琪（Saskia Michalki）日前在任教的健身房，喜歡上一名29歲的女性呂依（Lui），邀請對方加入她與34歲丈夫的關係。

米卡琪最初跟呂依保持朋友關係，2人日久生情後，米卡琪告知結婚4年的異性戀丈夫馬爾辛（Marcin）此事，馬爾辛表示理解且毫不驚訝。

米卡琪現在與呂依、馬爾辛共同經營一家媒體公司，她透露：「愛上呂依前我一直認為，只有不愛原來的伴侶時，才會愛上新戀人，但事實並非如此。我還是一如往昔的愛著馬爾辛，不想失去他。但我也不能否認對呂依的感情。」

米卡琪說自己和馬爾辛始終奉行一夫一妻制，還夢想擁有一間房子和孩子，認為兩人會長相廝守。

當她和馬爾辛哭著述說對呂依的感覺時，馬爾辛微笑著跟她說其實早就發現了。於是米卡琪和呂依在馬爾辛的認可下開始約會，並在幾周內決定以「三人行」的模式同居、發展關係。

米卡琪解釋：「我們就像一家人。馬爾辛和呂依建立柏拉圖式關係，他們就像最好的朋友或手足，他們之間沒有性關係或愛情，也不會嫉妒彼此，兩人都從我這裡獲得很多愛，也從彼此身上得到了很多愛。」

健身 德國

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