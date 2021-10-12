韓流襲全球 韓式英文單字 牛津字典增加26個

韓服(hanbok)也收入牛津英語字典。(Getty Images)

「韓流」席捲全球，除了偶像團體和流行歌曲受歡迎，近幾年，南韓電影 和戲劇也登國際舞台，成為好萊塢最大競爭對手，牛津英語字典在最新的詞目中，增加26個韓式英文單字，包括hallyu（韓流）、南韓藝人常用加油詞語fighting及oppa（哥哥）等，再次印證南韓軟實力。

南韓過去20年以大量偶像團體和流行歌曲風靡全球數百萬粉絲。圖為南韓天團防彈少年團。(路透資料照片)

中國廣播公司報導，牛津英語字典新收錄與韓流有關的新詞，包括：Hallyu(韓流，韓國文化在世界各地流行的現象）、bulgogi（烤牛肉）、kimbap（紫菜包飯）及chimaek（韓式炸雞與啤酒）、hanbok（韓服）、形容或表現可愛舉動的Aegyo、直播吃飯的mukbang等。

韓式炸雞配啤酒，已經是韓國重要的飲食文化之一。（取材自大邱廣域市駐台觀光推廣辦事處）

此外，美國 CNN報導，南韓過去20年以大量偶像團體和流行歌曲風靡全球數百萬粉絲，「K-pop」一字也在2016年被收錄進牛津字典中。

除了流行音樂，南韓電影和戲劇也走上全球舞台，包括去年橫掃各大影展獎項的「寄生上流」，以及近日爆紅，有望成為Netflix最受歡迎影集的「魷魚遊戲」等，「K-drama」也被列為此次的牛津新字。

牛津字典聲明指出，全球都馳騁在南韓浪潮的浪尖上，不只是在電影、音樂和流行文化，還包含語言，最新的詞目更新證明，現在詞彙創造已不再侷限於美國和英國兩大傳統英語中心。