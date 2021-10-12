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她的電話出現在「魷魚遊戲」 竟收到萬人騷擾

綜合報導
一名南韓女性的電話號碼，出現在「魷魚遊戲」的關鍵情節，因而收到成千上萬通騷擾電話和大批簡訊。（取材自Netflix）
一名南韓女性的電話號碼，出現在「魷魚遊戲」的關鍵情節，因而收到成千上萬通騷擾電話和大批簡訊。（取材自Netflix）

一名南韓女性的電話號碼，因為出現在網飛熱門影集「魷魚遊戲」（Squid Game）的關鍵情節，而收到成千上萬通騷擾電話和大批簡訊。不過，這位苦主的困擾很快就獲得解決。

路透社報導，網飛和南韓製作公司Siren Pictures表示，他們將對這些場景進行編輯，移除出現在一張神祕邀請卡上的這隻電話號碼。在影片中，此卡是發給一系列致命兒童遊戲的可能玩家。

南韓SBS電視台上個月播出這個電話號碼持有者的採訪，這位名為金吉英（Kim Gil-young，音譯）的女性，在東南部星州郡（Seongju）經營生意。她向SBS電視台出示了一些她收到的簡訊，包括要求加入「魷魚游戲」以致富。

網飛公司日前表示，「我們正在與製作公司一起努力解決這個問題，包括在需要時，修改出現這支電話的場景。」網飛並要求粉絲不要打騷擾電話或傳訊息到這個電話號碼。

這位苦主上個月告訴SBS，由於需要和客戶聯絡，她無法更換電話號碼，而她已拒絕了100萬韓元（約840美元）的賠償。SBS報導稱，她已獲得最高可能500萬韓元（約4200美元）的賠償。

網飛公司和Siren Pictures拒絕就任何賠償提議置評。

南韓 魷魚遊戲

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