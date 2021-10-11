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婚禮遇美加疫情封鎖令 新人一妙招「兩國家人全到齊」

聯合新聞網
新人在美加邊境舉辦婚禮。（取材自推特）
新人在美加邊境舉辦婚禮。（取材自推特）

加拿大女性瑪虹妮（Karen Mahoney）日前和丈夫雷（Brian Ray）在美國舉辦婚禮，但美國因防疫政策，限制美、加兩國陸地間非必要旅行，使得瑪虹妮在加拿大的爸媽和96歲奶奶無法到場參加婚禮。滿心企盼家人出席婚禮的瑪虹妮最終和雷想出方法：在美加邊境舉辦婚禮，解決了這個問題。

瑪虹妮提到奶奶是她唯一認識且在世的祖父母輩，希望奶奶參與她生命中最幸福的一天，且父母和奶奶都能見證她與雷在婚禮上互換誓言。

瑪虹妮說，美加之間已開放航空旅行，她的家人也都接種了新冠疫苗，但她認為航空旅行會讓家人，尤其是高齡的奶奶面臨更大風險。

瑪虹妮有個朋友任職於美加邊境巡邏隊，先前有幾次託朋友安排她在封閉的邊境與家人見面，有一次雷還在邊境向瑪虹妮父親提親。這次他們再度請朋友幫忙安排在邊境辦婚禮。

婚禮當天，瑪虹妮、雷和司儀待在美國領土，加拿大家人則留在加拿大領土，雙方不交換任何東西，只能短暫擁抱。

瑪虹妮憶起婚禮上司儀問她爸媽是否認可雷加入家族，他們回答「我們願意」，讓她激動不已。雷則透露自己當時哭了，「我理解讓她父母和奶奶看到我們交換誓言對她而言很重要。」

這對夫婦1985年相識，當時雷是瑪虹妮的滑雪教練。多年來，他們始終保持朋友關係，期間兩人各自結婚並各自育有兩個兒子。十年前，雷成為瑪虹妮兒子的滑雪教練。在兩人各自結束前一段近20年的婚姻後，因社群平台重新連繫在一起並發展出戀情。

來源：MyNBC5-WPTZ

邊境 加拿大 美國

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