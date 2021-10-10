明星狗 搭公車、地鐵、渡輪到處go 歐亞洲來去自如

Boji獨自搭公車、渡輪、捷運等各種不同的大眾運輸工具。視頻截圖

被暱稱「轉向架」的大黃狗在土耳其第一大城伊斯坦堡走透透。網路上出現牠隻身搭乘公車、地鐵、渡輪等大眾運輸工具的照片和影片越來越多，牠在車廂和月台上人氣超旺。

在公共渡輪甲板上的大黃狗兩隻前腳抓住船舷，長長的搖巴左右晃動。船尾馬達攪動著海水，牠望著翻騰的博斯普魯斯海峽，彷彿若有所思。這段畫面上傳推特才兩天，累計已有120萬次瀏覽。

土耳其「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，牠是土耳其國寶坎高犬（Sivas Kangal）和牧羊犬混種，因為總愛睡在火車車廂的轉向架下方，當地人因而用土耳其文的「轉向架」（Boji）稱之。

有關「轉向架」的消息兩個月前開始在網路上逐漸發燒，先是有人把牠坐電車的照片上傳社群媒體平台，後來有更多人上傳牠不同日期、在城巿不同角落搭乘公車、專用道巴士（metrobus）或渡輪的身影，讓牠在千年都城伊斯坦堡颳起旋風，引起巿政府注意。

巿府獸醫處8月18日安排牠前往凱梅爾布爾加茲動物臨時收容所（Kemerburgaz Animal Temporary Shelter）進行檢查，專家在早已絕育的「轉向架」背部植入晶片 。伊斯坦堡捷運 局現在可以追蹤牠如何在城巿不同角落走跳，並且設法維護牠的安全。

伊斯坦堡巿府根據晶片紀錄指出，「轉向架」最常使用輕軌T1線。T1線從歐洲岸卡塔巴許（Kabatas）通到巴哲拉爾（Bagcilar），全長18.5公里，穿梭在擁有斑斕歷史、遊人如織的舊城區。

搭乘捷運M4線則是「轉向架」的次愛旅遊路線。M4線行走於亞洲岸的卡迪科伊（Kadikoy）和塔夫桑特佩（Tavsantepe）之間，27公里長的路線行經19站。這表示「轉向架」可以自己橫跨歐洲和亞洲。

巿政府指出，「轉向架」可以坐大眾運輸系統一天旅行19站，移動距離至少30公里。而且牠完全遵守「先下後上」規定，會等到下車乘客都步下車廂，牠才會上車。

牠也會自己走樓梯進入地鐵站 ，有時候會搭電梯或手扶梯。搭渡輪的時候，如果天氣好，「轉向架」就到戶外平台上等船，天冷或下雨時則會在室內等候。

名為Boji的推特帳號日前開張，形容帳號主人是「行旅伊斯坦堡的狗」，不到一周已吸引逾5萬追隨者。

已經上傳的影片和照片可以看到「轉向架」搖著尾巴如入無人之地通過票閘、在捷運月台上等車、搖著尾巴在地鐵站階梯上邁開腳步、和其他乘客一起搭電梯、在捷運車廂上獨自霸占一排座椅、在公車座椅上睡覺等。

由於牠在大眾運輸系統中受到乘客歡迎，這隻人氣狗有的時候還得接受其他乘客的自拍請求。