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鱷魚跳躍出水面捕「獵物」 無人機當場「殉職」

編譯周辰陽
紀錄片「鱷魚領域」製作期間，曾發生一隻鱷魚突然跳出水面，緊緊咬住正低飛錄影的無人機，導致無人機不幸當場「殉職」。(路透/澳洲廣播公司)
紀錄片「鱷魚領域」製作期間，曾發生一隻鱷魚突然跳出水面，緊緊咬住正低飛錄影的無人機，導致無人機不幸當場「殉職」。(路透/澳洲廣播公司)

澳洲廣播公司（澳廣）新聞頻道多平台紀錄片「鱷魚領域」（Crocodile Territory）日前播出，但就在本片製作期間，卻發生一隻鱷魚似乎把無人機當獵物，突然跳出水面，緊緊咬住正低飛錄影的無人機，導致無人機不幸當場「殉職」。

此事發生在5月，地點位於澳洲北領地首府達爾文的鱷魚公園（Crocodylus Park）。澳廣攝影師赫斯特（Dane Hirst）當時正操縱無人機，為北領地鱷魚禁獵令50周年的紀錄片錄製部分畫面。

赫斯特表示，當時他操作無人機飛過一個小潟湖，但鱷魚們膽子很小，難以拍攝較長的穩定鏡頭，直到他發現一隻特別的鱷魚動也不動，甚至開始「仔細打量」無人機，「我就想，太棒了，就拍這個傢伙，牠正靜止不動，可以錄到一些還不錯的鏡頭」。

根據影像，赫斯特操縱的無人機正越過鱷魚上方，畫面隨即見到鱷魚跳出潟湖、大嘴一咬，緊接著傳出一聲巨響，攝影鏡頭隨即掉進水中。赫斯特說，「我抬頭望向潟湖，看到一隻鱷魚垂直跳出水面，還聽到鱷魚合起下巴的巨大緊咬聲」。他接著低頭看向遙控器，發現螢幕果然沒畫面，連線也斷了。

儘管赫斯特沒看到鱷魚「咬落」無人機，但一名遊覽鱷魚公園的小孩目擊整個過程，同行的祖父隨後找到赫斯特，證實他自己已心知肚明的事情，「我想，糟糕，這可一架全新的無人機，這下真的很難跟老闆解釋」。

幸運的是，鱷魚公園工作人員兩周後就在潟湖岸邊找到受損的無人機，澳廣技術人員則救回記憶卡的資料，恢復鱷魚張大嘴「擊落」無人機的第一手畫面。受損的無人機現在掛在澳廣達爾文辦事處的職員室布告欄上，充當一個「警世故事」。

澳廣攝影師赫斯特5月操縱無人機飛越一隻鱷魚上方時，這隻鱷魚卻跳出潟湖、大嘴一咬，...
澳廣攝影師赫斯特5月操縱無人機飛越一隻鱷魚上方時，這隻鱷魚卻跳出潟湖、大嘴一咬，緊接著傳出一聲巨響，攝影鏡頭隨即掉進水中。(美聯社)

澳洲 攝影 工作

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