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芙烈達卡蘿自畫像11月拍賣 將改寫拉美藝術家紀錄

綜合報導
墨西哥傳奇女畫家芙烈達．卡蘿（Frida Kahlo）自畫像在紐約拍賣會上，預估將以超過3000萬美元價格拍出。（美聯社）
墨西哥傳奇女畫家芙烈達．卡蘿（Frida Kahlo）自畫像在紐約拍賣會上，預估將以超過3000萬美元價格拍出。（美聯社）

墨西哥傳奇女畫家芙烈達．卡蘿（Frida Kahlo）1949年創作的「迪亞哥與我」自畫像11月將在紐約拍賣，蘇富比公司（Sotheby's）表示，預估將以超過3000萬美元價格拍出。「迪亞哥與我」上一次1990年在蘇富比拍賣會上，以140萬美元落槌。

這幅作品將是蘇富比11月拍賣會上亮點，也將打破芙烈達．卡蘿作品在2016年創下的800萬美元拍賣紀錄，預期也將改寫拉丁美洲藝術家締造的紀錄。

目前拉丁美洲藝術家拍賣紀錄保持人是和芙烈達．卡蘿傳出轟轟烈烈愛情的迪亞哥．里維拉（Diego Rivera）。2018年5月，他的1932年畫作Los Rivales在佳士得（Christie's）以980萬美元落槌。

「迪亞哥與我」具體而微呈現芙烈達．卡蘿的自畫像風格，她的自畫像以強烈而神秘的凝視著稱，讓這位墨西哥女性主義畫家舉世聞名。在這幅自畫像中，迪亞哥．里維拉的臉龐出現在芙烈達．卡蘿的前額，而在她獨特的濃眉大眼角落泛著淚珠。

藝術專家表示，當時迪亞哥．里維拉正和墨西哥籍女演員瑪莉亞．菲利克斯（Maria Felix）關係親密，畫作中迪亞哥．里維拉額頭上的第三隻眼，象徵著他折磨芙烈達．卡蘿的程度。

芙烈達．卡蘿和迪亞哥．里維拉兩人兩度結為連理。芙烈達．卡蘿1954年離世，享年47歲。

拍賣 墨西哥 紐約

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