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8.3萬美元買到空畫框…博物館傻眼

編譯周辰陽
丹麥藝術家哈寧受託「重新詮釋」自己的兩幅早期作品，但館方最後卻出乎意料地拿到兩幅空蕩蕩的畫框。據報導，哈寧此舉是抗議館方的「悲慘」工作條件與太低的報酬。（歐新社）
丹麥藝術家哈寧受託「重新詮釋」自己的兩幅早期作品，但館方最後卻出乎意料地拿到兩幅空蕩蕩的畫框。據報導，哈寧此舉是抗議館方的「悲慘」工作條件與太低的報酬。（歐新社）

丹麥一位藝術家受託「重新詮釋」自己的兩幅早期作品，但館方最後卻出乎意料地拿到兩幅空蕩蕩的畫框。據報導，館方不只沒有讚揚藝術家對「現代資本主義的藝術評論」，更指控他違背法律協議，將53.4萬丹麥克朗（約合8.3萬美元）占為己有。

衛報與Euronews報導，丹麥概念藝術家哈寧（Jens Haaning），接受奧爾堡現代藝術博物館（KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg）的委託，為「解決問題」（Work it Out）展覽重製自己的兩幅藝術作品。

哈寧受託重製的作品創作於2007年與2011年，分別將丹麥克朗與歐元紙幣固定在框內畫布上，藉此代表丹麥跟奧地利民眾的平均個人年收入。

據報導，博物館本來預期收到兩幅裝著現金的創作，但最後只拿到兩個空空如也的畫框與一張紙條，稱哈寧把費用據為己有，創作出他們眼前的新概念藝術品「拿錢跑路」（Take the Money and Run）。

館方告訴媒體，策展人於展覽開幕兩天前收到哈寧電郵，隨後就確定錢沒被投入創作之中。雖然哈寧的「作品」最後照常陳列，但館方堅持此舉不是行銷噱頭。館長表示，博物館跟哈寧的合約要求他在2022年1月16日前還錢，「我相信他將把錢還給我們，他是一位受人敬重的藝術家。但如果不能把錢拿回來，我們將不得不對藝術家提告」。

哈寧回應表示，新作受到館方開出的價碼啟發，藉此抗議「悲慘」的工作條件與太低的報酬，他沒打算遵守合約還錢，「這個作品就是我已經拿走他們的錢，這不是竊盜，而是違反合約，違反合約就是作品的一部分」。

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