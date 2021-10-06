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亞馬遜網連不上 竟見萌犬照 網友盼再出錯

綜合報導
亞馬遜在錯誤網頁中放上小狗照片，吸引網友好奇，變得反而更期待網站出錯。（截圖自Amazon官網）
亞馬遜在錯誤網頁中放上小狗照片，吸引網友好奇，變得反而更期待網站出錯。（截圖自Amazon官網）

貓貓狗狗這些寵物，能夠帶給人們治癒的能量，不只是許多人喜歡飼養。就連世界電商龍頭亞馬遜公司（Amazon），都注意到狗狗的神奇能量，並將他們用於服務、職場之中。

根據日本媒體「J-castニュース」報導，亞馬遜網站在27日舉辦為期三天的促銷活動，結果因為流量過載，有許多消費者無法連上網。不過當他們被轉到錯誤頁面時，都會看到畫面上除了道歉說明文以外，還有一隻狗狗的照片，並且附上這隻狗的名字。

亞馬遜允許員工帶寵物犬上班，公司並提供許多寵物專用設施。（示意圖／取材自ingi...
亞馬遜允許員工帶寵物犬上班，公司並提供許多寵物專用設施。（示意圖／取材自ingimage）

報導指出，亞馬遜在成立初期，就發現狗狗能夠讓減低員工壓力，提升工作士氣，因此允許員工們攜帶寵物犬上班，還在公司內提供許多寵物專用的設施。在新冠肺炎疫情之前，亞馬遜的西雅圖總部就有高達7000隻狗狗與主人共事，更曾被票選為對寵物最友善的美國企業。

而這些出現在錯誤頁面的狗狗們，也都是亞馬遜員工的愛犬，顯然公司有意藉著可愛的狗狗照，緩和網友們遇上錯誤的情緒。許多網友也確實表示「反而想連進錯誤頁面看看了」、「原來亞馬遜是狗派的」、「這讓我想進亞馬遜工作，炫耀自己的狗狗了」，顯示出這項政策確實發揮了功效。

亞馬遜 工作 美國

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