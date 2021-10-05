灑鹽哥倫敦開餐廳 1塊牛排630英鎊 天價發票嚇人

土耳其廚師灑鹽哥到倫敦開餐廳，網友分享發票，證明價格貴到嚇死人。（取材自紐約時報）

土耳其廚師努斯雷特（Nusret Gökçe）2017年以獨特的灑鹽技術暴紅，被網友稱為「灑鹽寶貝」（Salt Bae）或「灑鹽哥」。英國 有網友近日前往他在倫敦 騎士橋新開的「倫敦灑鹽哥牛排」（Nusr-Et Steakhouse London）用餐，事後上網分享發票證明價格貴到嚇死人，更在社群媒體引發一陣熱議。

據每日郵報報導與推特 流傳的發票照片，23日剛開張的「倫敦灑鹽哥牛排」價格驚人，一塊戰斧牛排定價630英鎊（約847美元），烤羊肋排（Rack of Lamb）要價200英鎊（約268美元），黃金漢堡價格則訂在100英鎊（約134美元）。

飲料與配菜方面，4瓶Red Bull能量飲料要價44英鎊（約59美元），每杯可樂要9英鎊（約12美元），1分甜玉米要12英鎊（約16美元）。一桌8人一頓晚餐吃下來，餐費小計1576英鎊（約2020美元），再加上15%的服務費，合計為驚人的1812.4英鎊（約2438美元）。

根據報導，推特用戶阿敏（Jamil Amin）忿忿不平地指出，4瓶Red Bull定價44英鎊簡直是在開玩笑，「別誤會我的意思，我完全支持精緻餐飲與美味食物，但這就是他X的敲詐」。

有網友承認，自灑鹽哥2017年走紅以來，就對他經營的餐廳來英國開業抱持高度期待，但發票列出的價格已打消他們前去朝聖的念頭。一位網友稱，「人們到這裡一晚就花掉我的全部存款餘額」。另一位網友表示，「我就會拒絕付帳與一走了之」。還有一位網友附議，「一塊牛排要630英鎊（約847美元），我希望其餘的牛肉是裝進一包禮品送給你！」