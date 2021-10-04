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加油站老闆破產變遊民 住進她家後院重生

聯合新聞網
珂米爾（右）邀破產老闆住進她家後院的善舉，讓麥可唐納（左）重獲新生。（取材自加拿大廣播公司）
珂米爾（右）邀破產老闆住進她家後院的善舉，讓麥可唐納（左）重獲新生。（取材自加拿大廣播公司）

加拿大46歲男性麥可唐納（David McDonald），10多年前曾是年收入數百萬的加油站老闆，因石油暴跌破產，一度成為夜宿公園的遊民。但今年七月麥可唐偶遇當地35歲居民珂米爾（Kim Cormier），兩人相談甚歡變成好朋友，最後珂米爾甚至伸出援手幫麥可唐納重獲新生。

麥可唐納當時騎著電動滑板車經過珂米爾家時爆胎，他請正在用筆電工作的珂米爾，在他去買輪胎時幫忙看管財物。當麥可唐納歸來後，珂米爾邀請麥可唐納與她和伴侶共進晚餐。麥可唐納說：「我們一拍即合，對話中充滿笑聲。」

麥可唐納與珂米爾相遇後沒多久，他從一間破敗的共租公寓搬到帳篷，下雨時就躲進廢棄的貨車裡，平時靠政府補助金以及回收酒瓶維生。麥可唐納表示：「我不申請為無家可歸者提供的服務。因為其他人的狀況比我更糟。」

麥可唐納在垃圾桶裡尋找生活必需品好比空調、咖啡機、牙刷，有時還會找到食物。麥可唐納說：「社會上很多物件都是用過即丟，我能找到所有需要的東西。當你無家可歸時，就必須嚥下尊嚴。」

珂米爾認為人們常誤以為無家可歸者不想工作且懶惰，但麥可唐納完全不是如此：「他不喝酒也不吸毒。他整天都在外面尋找蒐集東西，而且他對其他無家可歸者很慷慨。」

麥可唐納則指出珂米爾才是慷慨的人。有一次，當珂米爾注意到麥可唐納的鞋子太小以致腳起水泡時，便毫不猶豫地把腳上的勃肯鞋脫下來送麥可唐納。珂米爾和伴侶還為麥可唐納添購新衣，以及一個裝有太陽能電池板的背包，如此一來麥可唐納就能為手機充電。

本月初麥可唐納受珂米爾之邀，將帳篷、一張大號床墊、一張沙發、一個冰箱和地毯搬進她家後院，他在珂米爾戶外壁爐邊做飯，須要上廁所或洗衣服時就敲門入內。

珂米爾近期發起了一項線上募款活動，並成功為麥可唐納募集到目標18000美金計畫為他在後院搭建一個能禦寒的「小屋」。

麥可唐納提到珂米爾的善舉讓他「淚流滿面，起雞皮疙瘩。簡直不敢相信。」麥可唐納打算將餘額歸還給珂米爾，未來可能會帶著這個搭建方便的小屋到其他地方生活。但珂米爾要麥可唐納不用心急，認定他「已經是家裡的一份子」。

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