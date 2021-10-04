我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳

加州破獲最大「非法大麻」種植 狂耗電 變壓器都爆了

詭異躺河面 120公斤女孩雕像仰望路人

綜合報導
「Bihar」是個重達120公斤的玻璃纖維雕像。（歐新社）
「Bihar」是個重達120公斤的玻璃纖維雕像。（歐新社）

如果經過河邊時看到有一個臉孔在水中瞪住你，你會有何反應？西班牙畢爾包（Bilbao）市的內維翁河（Nervion）最近出現一個詭異景象，一個被淹沒在混濁河水中的年輕「女孩」面無表情地凝視每個路人，那張怪異面孔令這座城市的人們非常不安。

一個被淹沒在混濁河水中的年輕「女孩」，面無表情地凝視每個路人。（歐新社）
一個被淹沒在混濁河水中的年輕「女孩」，面無表情地凝視每個路人。（歐新社）

「路透」報導，這位河中「女孩」名為「Bihar」（巴斯克語中解作明日），是由墨西哥超現實主義藝術家魯賓 (Ruben Orozco) 為慈善機構BBK基金會一項活動製作的藝術品，目的是藉此激起大眾對「永續性」（sustainability）的討論。

魯賓向當地媒體表示，這件藝術品是想讓民眾意識到「群眾的行為將導致人類受害，或是讓人類得救」。BBK基金會指出，如果人類繼續進行「非永續性」行為，例如導致氣候變遷的行為，人類就會像這「Bihar」一樣被河水淹沒。

「Bihar」每日隨潮被淹沒。（路透）
「Bihar」每日隨潮被淹沒。（路透）

「Bihar」是個重達120公斤的玻璃纖維雕像，每日隨潮被淹沒。「起初她給我一種壓力感。」遊客特里亞娜 （Triana Gil）說：「但現在對我來說，她傳達了悲傷，很多悲傷。她看起來一點都不擔心，就好像要淹死自己一樣。」

另一位參觀者瑪麗亞（Maria）稱最初認為這座雕塑是紀念過去某件悲慘事件。「我今天了解到這不是它的意義所在，但我認為每個人都可以賦予它意義。」

雕塑 氣候變遷 墨西哥

上一則

日本新首相岸田文雄敲定14日解散眾院 31日選舉

下一則

總統爭取連任造勢 宏都拉斯公開焚毀3.3噸古柯鹼

延伸閱讀

洛杉磯加大研究：人類有望安全登上火星

洛杉磯加大研究：人類有望安全登上火星
2.3萬年前美洲最古老人類足跡出土 再次改寫歷史

2.3萬年前美洲最古老人類足跡出土 再次改寫歷史
別把地球當玩具 英國首相籲人類長大對抗氣候變遷

別把地球當玩具 英國首相籲人類長大對抗氣候變遷
金山慰安婦雕像4周年 921將辦線上國際紀念活動

金山慰安婦雕像4周年 921將辦線上國際紀念活動

熱門新聞

約旦國王阿布杜拉二世。（路透）

「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」

2021-10-03 20:49
一項新研究顯示，但人可能得以活到至少130歲，並推斷「人類的壽命沒有限制」。(Photo by Jaddy Liu on Unsplash)

研究：人類有望活到130歲 理論上壽命無限制

2021-09-30 15:10
英國28歲小學女教師奈薩(Sabina Nessa)上周五晚間穿越倫敦東南區一處公園到酒吧赴約，短短5分鐘路程卻遇襲身亡。(美聯社)

英國女教師穿越公園上酒吧 5分鐘路程遇襲身亡

2021-09-26 14:23
牛津大學對27萬多名感染COVID-19康復的病患進行症狀調查後發現，最常見的症狀包括呼吸問題、疲倦、疼痛和焦慮。(Getty Images)

研究：COVID病患逾1/3出現至少一項長期症狀

2021-09-29 11:42
德國大選26日結果出爐，中間偏左的社會民主黨勝出，社民黨總理候選人蕭茲，得票率領先，將成為新總理。(Getty Images)

德大選結果出爐 社民黨以1.6個百分點險勝梅克爾政黨

2021-09-27 00:22
世界衛生組織（WHO）正召集新的科學家團隊，試圖重啟COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起源調查，但可能面臨來自中國的阻力。美聯社

中國提供證據不足 WHO將重新調查新冠起源

2021-09-27 22:27

超人氣

更多 >
中25劣跡藝人名單流出 趙薇政治問題居首 2台星入列

中25劣跡藝人名單流出 趙薇政治問題居首 2台星入列
證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤

證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤
「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」

「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」
曾和張國榮演床戲 周潔病重自費包機回中國「落葉歸根」

曾和張國榮演床戲 周潔病重自費包機回中國「落葉歸根」
南早：解放軍曾憂川普引戰 密利通話後美高官取消訪台

南早：解放軍曾憂川普引戰 密利通話後美高官取消訪台