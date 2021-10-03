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挑戰100天不用洗髮精 她貼出對比照 網驚：完全不油

綜合報導
艾瑪貼出第1天（左）和第100天（右）的頭髮狀況。（截圖自tiktok）
艾瑪貼出第1天（左）和第100天（右）的頭髮狀況。（截圖自tiktok）

依據保養頭髮的需求不同，每個人選擇洗髮精的功能和取向也不一樣。不過，有位女性網友挑戰「100天洗頭不使用洗髮精」，並貼出自第1天到第100天的對比照，期間她的頭髮不僅著維持漂亮的捲髮弧度，也沒有任何油膩問題，讓許多人看了都相當訝異。

網友艾瑪挑戰100天不使用洗髮精洗頭，並將過程發布在社群媒體TikTok上，分享每一天的頭髮狀態。近日她貼出第100天完成挑戰的照片，畫面中可以看見，她的頭髮長了一些，並因吹過海風較為乾澀，但髮質並沒有其餘問題，甚至仍維持著一頭漂亮捲髮。

貼文曝光後，許多網友湧入驚呼「哇，看起來完全不油」、「妳怎麼可以讓頭髮那麼捲又好看？我也是捲髮，但卻看起來很雜亂」、「謝謝妳讓我知道原來不必那麼常洗頭」、「好厲害，我連一天不洗都不行」、「如果我一個星期不洗頭，大概就會淹死在油裡」；也有人效仿同樣做法，表示自己實行兩周後，髮質達到史上最好的狀態。

而艾瑪也在留言區補充說，這項挑戰對她來說相當瘋狂，也沒想到會受到那麼多人關注。她也說明，自己選擇不使用洗髮精的理由，是因為許多洗髮產品對頭髮並不好，可能造成油脂分泌過多；至於保持捲度的方法，她則透露「我都靠綁辮子睡覺」。

@emma__sky

Reply to @emma__sky  besties,, it’s spooky season !

♬ Ms. Saxon - Augie Bello

一名網友挑戰「100天不使用洗髮精」，成果引起熱議。（示意圖／取材自ingima...
一名網友挑戰「100天不使用洗髮精」，成果引起熱議。（示意圖／取材自ingimage）

社群媒體 TikTok

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