玩命關頭真實版 澳洲皮卡突失控 飛速橫越七車道

澳洲一輛白色皮卡車以飛快速度橫越7個車道，卻沒撞到車陣裡任何車輛，令網友嘖嘖稱奇。（取材自臉書）

澳洲 警方日前捕捉到一段宛如動作電影的驚險影片，一輛白色皮卡車以飛快速度橫越七個車道，卻沒撞到車陣裡任何車輛，網友忍不住大呼精采。

路透報導，這支上周拍攝的影片雖然只有短短5秒，卻驚險萬分，讓部分網友忍不住反覆重播。

事發地點在澳洲北領地，一輛豐田Hilux皮卡先是在穿越三角形沙地分隔帶時差點撞上另一輛車，接著毫無減速地一口氣穿越車來車往的三線道，再穿越兩個正在停等紅燈的靜止車道，最後又彈又跳地跨越兩個無車車道，衝向路旁一排店面。

根據警方在臉書上的貼文，這台皮卡的女駕駛自稱當時正要前往達爾文（Darwin），車子卻突然失控，無法成功轉向，最後撞進一間商店。

貼文寫道，包含女駕駛和一名幼童在內的兩名乘客受傷，所幸都沒有生命危險，已被送往皇家 達爾文醫院治療。

北領地警察 局長席恩（Daniel Shean）表示，這起事故沒有其他人受傷，「真是不可思議地幸運」，提醒民眾駕車時應謹慎專注。

網友紛紛表示這支影片令人看得入迷，許多人也提到該名駕駛和其他車輛裡的人有多幸運。影片目前已累積超過40萬次觀看。

一名網友留言：「這影片看了10遍，根本是#註定要生還。希望店家也安然無恙。」