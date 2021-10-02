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英國女「龐德」曾勇闖南極圈 挑戰冰川、暴雪和鯊魚

中央社
英國海軍真的有「龐德」，法蘭西絲‧龐德近日與丹尼爾克雷格相見歡。（取材自推特）
英國海軍真的有「龐德」，法蘭西絲‧龐德近日與丹尼爾克雷格相見歡。（取材自推特）

電影人物007情報員詹姆士龐德的角色設定是海軍中校，真實生活中，英國皇家海軍有幾位姓氏為「龐德」的軍官，其中一位女性少校法蘭西絲‧龐德（Frances Bond）近日還和飾演詹姆士龐德的英國演員丹尼爾克雷格（Daniel Craig）相見歡。

丹尼爾克雷格日前獲封具親善大使性質的英國皇家海軍「榮譽中校」，以表彰他對英國國防的支持。英國海軍指出，這個榮譽軍階與電影中情報員龐德的軍階相符。

第25部龐德電影「007生死交戰」是丹尼爾克雷格最後一次飾演主角詹姆士龐德。英國海軍參謀長拉達金（Tony Radakin）說，丹尼爾克雷格過去15年以扮演龐德聞名；身為海軍軍官，龐德透過在全球活動確保英國安全，「而這正是皇家海軍每天在做的事」。

英國海軍貨真價實的法蘭西絲．龐德少校趕在電影上映前受邀與榮譽中校丹尼爾克雷格見面。這位「女龐德」目前在英國海軍總部服役。

法蘭西絲‧龐德透過英國海軍在各社群媒體的粉專分享，她選擇加入海軍，因為這個有明確目標的職涯提供她在世界各地探險的機會；只要她還享受任務，就會繼續服役，而目前仍樂在其中。

龐德少校的專業是水文學、氣象學，在軍隊的任務包括氣象預測、支援前線，目前印象最深刻的任務是參與冰上巡邏艦「保護者」（HMS Protector）在南極圈的部署，在艦上待了兩年，近身觀察及體驗冰川、暴雪、企鵝、海豹和鯊魚。此外，她曾隨英國海軍造訪歐洲、美洲、馬來西亞和加勒比海，「曬了點太陽」。

她還說，原以為無法兼顧家庭與軍職，但英國海軍持續自我改造和現代化，這讓身為新手媽媽的她十分期待。她也建議正在考慮加入海軍的人，好好把握軍隊提供的多元專業發展機會。

此外，關於「龐德」一角是否可由女性演出、推出「女版龐德」是否可行，持續引發各界討論。

即將自007系列「退役」的丹尼爾克雷格曾接受媒體訪問時說，與其把男性角色硬塞給女性，不如為女性打造和「龐德」一樣好的新角色、說好女人的故事。

丹尼爾克雷格獲封具親善大使性質的英國皇家海軍「榮譽中校」，以表彰他對英國國防的支...
丹尼爾克雷格獲封具親善大使性質的英國皇家海軍「榮譽中校」，以表彰他對英國國防的支持。(歐新社)

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