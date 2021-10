敘利亞塔爾圖斯(Tartous)街頭日前發生一起爆炸案,3名男子在地方法院外起衝突且大打出手,一旁還有群眾圍觀,未料其中一人攜有手榴彈,在爭執中意外引爆,造成3死11傷慘劇。

據了解,吵架的其中兩人是律師與他的親戚,律師的親戚拿出手榴彈威脅,律師則拿出手槍,附近一名警察 見狀後上前勸架,結果三人扭打成一片,導致律師親戚手中的手榴彈突然鬆脫引爆,現場閃起一片火光,場面相當駭人。該起事件共導致三人身亡、多人受傷。

#BREAKING: 2 people killed and others injured in a bomb explosion over familial issue in front of court building in Tartous province, #Syria #disarmthepublic pic.twitter.com/vFVNSfsnxw