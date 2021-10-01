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印度2槍手假扮律師 當庭射殺敵派黑幫老大

編譯徐榆涵
印度兩名槍手假扮成律師進入法庭，開槍射殺一名黑幫分子，隨後這兩名槍手也被警察擊斃。(Getty Images)
印度兩名槍手假扮成律師進入法庭，開槍射殺一名黑幫分子，隨後這兩名槍手也被警察擊斃。(Getty Images)

印度首都德里法庭近日爆發槍戰，兩名槍手假扮成律師進入法庭，開槍射殺一名因謀殺罪受審的黑幫分子，隨後這兩名槍手也被警察擊斃。

德里警方表示，案發日下午有兩名歹徒喬裝成律師，開槍打死在德里羅希尼（Rohini）法院受審的囚犯吉滕德．戈吉（Jitender Gogi），結果立即被警察擊斃，現場共三人死亡，沒有造成其他人傷亡。

警方懷疑，此次攻擊事件應該是由其他敵對幫派所策畫。一名資深政客表示，本案顯示出安全規畫上出現嚴重疏失。

戈吉被控犯下謀殺、綁架及詐欺等數十起案件，在去年3月遭逮。印度官員指出，由於戈吉的地位在犯罪世界迅速崛起，因此成為許多幫派的目標。他的犯罪生涯始於10多歲，從偷車竊盜起家，之後開始成為多起備受矚目的謀殺案頭號犯嫌，包括哈里亞納邦一名流行歌手的身亡。

槍戰後，人們聚集在法院外。(歐新社)
槍戰後，人們聚集在法院外。(歐新社)

警察 幫派 印度

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