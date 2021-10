印度2槍手假扮律師 當庭射殺敵派黑幫老大

印度 首都德里法庭近日爆發槍戰,兩名槍手假扮成律師進入法庭,開槍射殺一名因謀殺罪受審的黑幫分子,隨後這兩名槍手也被警察 擊斃。

德里警方表示,案發日下午有兩名歹徒喬裝成律師,開槍打死在德里羅希尼(Rohini)法院受審的囚犯吉滕德.戈吉(Jitender Gogi),結果立即被警察擊斃,現場共三人死亡,沒有造成其他人傷亡。

警方懷疑,此次攻擊事件應該是由其他敵對幫派 所策畫。一名資深政客表示,本案顯示出安全規畫上出現嚴重疏失。

戈吉被控犯下謀殺、綁架及詐欺等數十起案件,在去年3月遭逮。印度官員指出,由於戈吉的地位在犯罪世界迅速崛起,因此成為許多幫派的目標。他的犯罪生涯始於10多歲,從偷車竊盜起家,之後開始成為多起備受矚目的謀殺案頭號犯嫌,包括哈里亞納邦一名流行歌手的身亡。

Shootout in the court room - this is happening in Rohini Court, Delhi. This shows the failure of Home Minister Amit Shah and the Reality of Law & Order in capital of the country under BJP Govt. pic.twitter.com/yT3AXyNdot