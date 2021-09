全球最密集 南美最大湖1年300天「閃電秀」

位於委內瑞拉的南美洲最大湖馬拉開波湖是世界閃電首都。在卡塔通博河(Catatumbo River)注入這座湖的地點一帶高腳屋社區,空中閃電接連不斷,每年9月達高峰。

委內瑞拉馬拉開波湖上的高腳屋。(Getty Images)

中央社引述法新社報導,馬拉開波湖(Lake Maracaibo)保有全球閃電最密集地點的金氏世界紀錄。根據美國 國家航空暨太空 總署(NASA)統計,當地每平方公里平均一年會出現233次閃電,整個湖區每晚閃電達數千次。

馬拉開波湖位在委內瑞拉西北部的佐里亞州(Zulia State),當地溼地社區因為閃電頻繁而吸引科學家和觀光 客好奇。這裡的現象又被稱為卡塔通博「燈塔」,原因是數世紀以來,當地居民夜晚在湖中划船時要靠這些閃電光亮來辨識方向。

