我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

助理作證 揭Theranos荷姆斯私生活「購物清單也要保密」

培根40年來最貴 價格暴漲28% 短期難回跌

全球最密集 南美最大湖1年300天「閃電秀」

綜合報導
南美洲最大湖馬拉開波湖是世界閃電首都。（Getty Images）
南美洲最大湖馬拉開波湖是世界閃電首都。（Getty Images）

位於委內瑞拉的南美洲最大湖馬拉開波湖是世界閃電首都。在卡塔通博河（Catatumbo River）注入這座湖的地點一帶高腳屋社區，空中閃電接連不斷，每年9月達高峰。

委內瑞拉馬拉開波湖上的高腳屋。（Getty Images）
委內瑞拉馬拉開波湖上的高腳屋。（Getty Images）

中央社引述法新社報導，馬拉開波湖（Lake Maracaibo）保有全球閃電最密集地點的金氏世界紀錄。根據美國國家航空暨太空總署（NASA）統計，當地每平方公里平均一年會出現233次閃電，整個湖區每晚閃電達數千次。

馬拉開波湖位在委內瑞拉西北部的佐里亞州（Zulia State），當地溼地社區因為閃電頻繁而吸引科學家和觀光客好奇。這裡的現象又被稱為卡塔通博「燈塔」，原因是數世紀以來，當地居民夜晚在湖中划船時要靠這些閃電光亮來辨識方向。

馬拉開波湖的閃電不打雷，一年約有300天晚上可欣賞到無聲的「閃電秀」，頻率在9月達到高峰。

在無雲的夜晚，當地閃電在空中打出各種圖案，橫跨整道銀河。觸目所及星星之多，不需要用望遠鏡就能觀察星座。

有些閃電速度之快，肉眼甚至來不及捕捉。有些閃電則以較悠閒姿態畫破天際，或是和其他道閃電相撞。

由於這裡幾乎全無光害，使得幾乎每晚都會出現的閃電秀看來更加壯觀。這樣的環境對天文觀察家來說是難得優點，卻也反映當地民眾艱困的現實生活。

這裡沒有輸電網路，僅有少數幾台還能用的發電機，但目前也都閒置，因為委內瑞拉經濟危機導致燃料匱乏。罕見光源則來自小型家用發電機發出微弱光芒，或是漁民手電筒發出的光線。

以往會來到佐里亞州欣賞閃電奇景的外國遊客，現在因為新冠疫情和委內瑞拉經濟問題而不見蹤影。

40歲的當地女漁民羅梅拉（Marianela Romera）臉龐飽經風霜，使她看來比實際年齡老許多。她對這裡的閃電現象引起的科學好奇心無感，只說這些閃電能「讓我們知道要往哪走」。

美國國家航空暨太空總署指出，馬拉開波湖的獨特地理位置和理想氣候條件有助發展閃電風暴。這座湖緊鄰安地斯山脈（Andes Mountains）的一部分，夜晚當較涼的山風和湖上溫暖潮濕的空氣相撞，便會產生大量閃電。

南美洲最大湖馬拉開波湖是世界閃電首都。（Getty Images）
南美洲最大湖馬拉開波湖是世界閃電首都。（Getty Images）

美國 太空 觀光

上一則

西班牙火山爆發燒毀四周 只有「這棟例外」被譽奇蹟

下一則

神學士掌權後恐「禁毒品生產」 阿富汗鴉片價格暴漲

延伸閱讀

全球最密集 南美洲這座湖1年300天「閃電秀」

全球最密集 南美洲這座湖1年300天「閃電秀」
雷暴席捲 灣區閃電110次 金山降下可測雨量

雷暴席捲 灣區閃電110次 金山降下可測雨量
北灣9日閃電機會大 恐引發災難性野火

北灣9日閃電機會大 恐引發災難性野火
閃電

閃電

熱門新聞

一名62歲婦女珍妮育有兩子，且已「停經16年」，而72歲的丈夫也早已結紮，但沒想到她近期竟懷孕了。圖非當事人。路透

夫早已結紮 62歲婦「停經16年」卻意外懷孕

2021-09-25 09:43
新德里民眾上月5日發起示威，要求當局調查9歲女童疑遭性侵後殺害的案件。（歐新社）

令人髮指 15歲印度少女被33男脅迫輪姦8個月

2021-09-23 10:57
德國大選26日結果出爐，中間偏左的社會民主黨勝出，社民黨總理候選人蕭茲，得票率領先，將成為新總理。(Getty Images)

德大選結果出爐 社民黨以1.6個百分點險勝梅克爾政黨

2021-09-27 00:22
澳洲上周宣布與美英組成AUKUS戰略聯盟並合作打造核動力潛艦，單方面取消和法國原有潛艦協議，恐造成澳洲賠款560億歐元（約美金656億元）。路透

毀棄潛艦合約的代價 澳洲恐賠逾650億美元

2021-09-24 13:42
英國28歲小學女教師奈薩(Sabina Nessa)上周五晚間穿越倫敦東南區一處公園到酒吧赴約，短短5分鐘路程卻遇襲身亡。(美聯社)

英國女教師穿越公園上酒吧 5分鐘路程遇襲身亡

2021-09-26 14:23
牛津大學對27萬多名感染COVID-19康復的病患進行症狀調查後發現，最常見的症狀包括呼吸問題、疲倦、疼痛和焦慮。(Getty Images)

研究：COVID病患逾1/3出現至少一項長期症狀

2021-09-29 11:42

超人氣

更多 >
一洲焦點／中國用5名人質換回孟晚舟、密利將軍自白

一洲焦點／中國用5名人質換回孟晚舟、密利將軍自白
「太有面子了」河南小吃店老闆結婚 鄰居這樣狂賀

「太有面子了」河南小吃店老闆結婚 鄰居這樣狂賀
遭禁離中國3年 百大通緝犯兒女獲釋返美

遭禁離中國3年 百大通緝犯兒女獲釋返美
加油站老闆破產變街友 好心人伸援手 讓他「搬進」後院

加油站老闆破產變街友 好心人伸援手 讓他「搬進」後院
失聯長島中國留學生找到了 在醫院治療 家屬將赴美探望

失聯長島中國留學生找到了 在醫院治療 家屬將赴美探望