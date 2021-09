南非63隻企鵝神秘暴斃 竟是蜜蜂幹的

南非開普敦的非洲企鵝。(Getty Images)

南非 開普敦郊區日前有63隻非洲企鵝在沒有外傷下神秘身亡,經專家仔細查驗發現牠們身上有海角蜜蜂螫叮的痕跡,判定遭群蜂攻擊身亡,地上也布滿死亡的蜜蜂。

南非新聞網站「時報即時消息」(TimesLive)報導,非洲企鵝棲息地賽門鎮(Simon's Town)民眾發現63隻非洲企鵝(African penguin)屍體後,南非國家公園管理處的獸醫、開普敦市的獸醫及南部非洲海岸鳥類保護基金會(Southern African Foundation for the Conservation of Coastal Birds)的企鵝專家們立即調查牠們死亡原因。

南非國家公園管理處聲明稿表示,這些死亡的非洲企鵝完全沒有外傷,生物檢體也送去做疾病和毒物測試,但是驗屍結果顯示牠們生前全部曾遭蜜蜂多次螫叮,同時在牠們死亡地點發現許多死的海角蜜蜂(Cape bee,又稱開普蜜蜂),因此初步推斷企鵝是被群蜂攻擊受傷致死。

報導引述南非國家公園管理處海洋生物學家柯克(Alison Kock)說:「我們感謝所有保護動物的合作夥伴,協助我們調查這起不尋常的事件。現場並未發現更多死的非洲企鵝…我們將持續監測狀況。」