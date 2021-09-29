我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「撥電話給解放軍」密利國會自白喊冤：這不是密電

「價高才買得到房」全美房價7月飆升19.7%創新高

洗刷貧窮印象 北韓大樓變「七彩」

綜合報導
不少媒體都發覺北韓的「外觀」正在改變，不少樓宇的外牆都換上了柔和色系（Pastel Tone）。(美聯社)
不少媒體都發覺北韓的「外觀」正在改變，不少樓宇的外牆都換上了柔和色系（Pastel Tone）。(美聯社)

北韓在很多人心目中都是神秘國度，除了因為關於北韓的資料不多之外，亦因為他們經常都會做出一些出人意表的事。近年來，不少媒體都發覺北韓的「外觀」正在改變，不少樓宇的外牆都換上了柔和色系（Pastel Tone）。到底金正恩為什麼要將北韓打造成為像童話王國一樣的國家？

香港01報導，說起北韓的代表顏色，大家最先想到的，多數都會是紅色、軍綠色、藍色等比較樸實的顏色。不過，近年來，北韓卻陸續出現不少色彩繽粉的大樓，包括粉紅色、粉藍色、薄荷綠色等。從高空看下去，甚至令人產生置身於童話王國一樣的感覺。

北韓大樓的外觀。（翻拍自SBUS畫面）
北韓大樓的外觀。（翻拍自SBUS畫面）

位於首爾的北韓大學院大學校教授李圭哲接受SBS NEWS訪問時表示，金正恩掌權後，非常重視都市美化的政策。自2012年起，金正恩下令實施「都市美化法」，規定村落、住宅、農村、城市都要以「社會主義特色」來布置，而美化社會是「愛國事業」，代表是全國國民都需要共同負責。自此之後，北韓就出現了很多柔和色系的大樓。

北韓大學院大學校另一名教授李宇榮（譯音）解釋，北韓以往的樓宇都是殘殘舊舊，給人一種已經老化的感覺，不知不覺令人將北韓與貧窮掛上等號。金正恩想一洗這種印象，於是就從都市美化著手，將整個國家打造成七彩繽紛的王國，企圖告訴世人「北韓經濟已經進步」。不過實際上，北韓的環境又是否真的如外表一樣光鮮？

北韓 金正恩 香港

上一則

日本貨船進港 船頭竟掛32呎巨大鯨屍 當地漁民嚇壞

下一則

南非63隻企鵝神秘暴斃 竟是蜜蜂幹的

延伸閱讀

英國女王向金正恩發「國慶賀電 」？白金漢宮：是真的

英國女王向金正恩發「國慶賀電 」？白金漢宮：是真的
金正恩有12替身？專家：出席閱兵非本人 北韓恐已政變

金正恩有12替身？專家：出席閱兵非本人 北韓恐已政變
北韓建政73周年 金正恩夫婦參謁太陽宮 胞妹金與正神隱

北韓建政73周年 金正恩夫婦參謁太陽宮 胞妹金與正神隱
北韓傳大量士兵染疫亡 金正恩震怒下令強化防疫

北韓傳大量士兵染疫亡 金正恩震怒下令強化防疫

熱門新聞

日本有對夫婦花了千萬日幣住進附有溫泉的高級養老院，不料在入住一年之後，院內的服務環境一落千丈。溫泉示意圖，非當事機構。圖片來源／ingimage

花38萬住養老院吃海鮮、泡溫泉 一年後天天吃冷凍食品

2021-09-20 19:04
一名62歲婦女珍妮育有兩子，且已「停經16年」，而72歲的丈夫也早已結紮，但沒想到她近期竟懷孕了。圖非當事人。路透

夫早已結紮 62歲婦「停經16年」卻意外懷孕

2021-09-25 09:43
新德里民眾上月5日發起示威，要求當局調查9歲女童疑遭性侵後殺害的案件。（歐新社）

令人髮指 15歲印度少女被33男脅迫輪姦8個月

2021-09-23 10:57
根據舊約聖經：創世記，「耶和華將硫磺與火從天上…降與所多瑪和蛾摩拉」。新論文指出，有證據顯示約旦河谷一座古城毀於「宇宙空爆」，可能啟發後人寫下所多瑪被毀的聖經故事。取材自推特

「天火滅所多瑪」起源？研究指宇宙空爆毀中東古城

2021-09-22 11:15
德國大選26日結果出爐，中間偏左的社會民主黨勝出，社民黨總理候選人蕭茲，得票率領先，將成為新總理。(Getty Images)

德大選結果出爐 社民黨以1.6個百分點險勝梅克爾政黨

2021-09-27 00:22
澳洲上周宣布與美英組成AUKUS戰略聯盟並合作打造核動力潛艦，單方面取消和法國原有潛艦協議，恐造成澳洲賠款560億歐元（約美金656億元）。路透

毀棄潛艦合約的代價 澳洲恐賠逾650億美元

2021-09-24 13:42

超人氣

更多 >
麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美

麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美
葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫其實是大腸鏡檢查

葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫其實是大腸鏡檢查
政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出

政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出
他在車窗上貼這幾個「不當字樣」 被警關押15天

他在車窗上貼這幾個「不當字樣」 被警關押15天
四大難題同時降臨 民主黨危機處理所剩時間有限

四大難題同時降臨 民主黨危機處理所剩時間有限