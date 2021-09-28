我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

殺死東三省人？中國東北的「暴力硬停電」風暴

麻州華裔兄妹被中國限制出境4年 已獲釋返美

買汽水少給43美分 「連續三次犯案」恐被關7年

編譯張君堯
美國一名男子購買一瓶汽水來喝時，不小心看錯價錢而意外被以竊盜罪被捕，如今更因為先前的犯罪紀錄而面臨可能長達7年的牢獄之災。（取材自推特）
美國一名男子購買一瓶汽水來喝時，不小心看錯價錢而意外被以竊盜罪被捕，如今更因為先前的犯罪紀錄而面臨可能長達7年的牢獄之災。（取材自推特）

美國一名男子購買一瓶汽水來喝時，不小心看錯價錢而意外被以竊盜罪被捕，如今更因為先前的犯罪紀錄而面臨可能長達七年的牢獄之災。

華盛頓郵報報導，現年38歲、居無定所的索博萊夫斯基（Joseph Sobolewski）上月23日人在賓州一間加油站，誤將「激浪」汽水（Mountain Dew）的標價看成「2瓶3美元」，便以為一瓶的價格為1.5美元，隨後在櫃檯上留下2美元，但實際上一瓶汽水加稅要價2.43美元。

法庭紀錄顯示，加油站隨後就這起盜竊案向州警方報案，最終索博萊夫斯基就因為少付了這區區43美分被警方逮捕，後來因違反該州零售盜竊法中「連續三次」的重罪被捕。法庭紀錄顯示，索博萊夫斯基十多年前曾未支付一桶汽油的錢就離開，更於2011年12月在大賣場偷了一雙價值39.99美元的鞋子後被捕，他當時因違反緩刑規定被判入獄三個月，並支付罰款。紀錄顯示，索博萊夫斯基因第三次盜竊罪、將面臨三年半到七年的監禁。

根據報導，賓州這項「連續三次犯案」於1990年代中期頒布，該法指出若被盜物品的價值低於150美元，第一起竊盜案的等級相當於一張超速罰單，第二次犯罪則被視為輕罪，但對於第三次及以後的犯罪，無論盜竊的價值如何都被標記為「三級重罪」。

這起案件也引起賓州赦免委員會秘書弗洛德（Brandon J. Flood）的批評，他譴責這種情況「完全浪費資源」，強調「這實際上只是幾分錢的問題，竟然不僅將其定為犯罪，而且還花費納稅人的錢來安置他」，並呼籲「我們仍在努力應對疫情，我們必須進行更好的財政管理，而這完全相反，我們不應該看到這類案件」。

賓州 加油站 美國

上一則

神學士再頒新規：禁止理髮廳提供「美式髮型、剃鬍鬚」

下一則

油公司缺駕駛 加油站鬧油荒 英擬派軍人代駕油罐車應急

延伸閱讀

北加沙斯達縣爆發山火 巴洛阿圖婦涉縱火被捕

北加沙斯達縣爆發山火 巴洛阿圖婦涉縱火被捕
49無證客藏貨櫃 闖關德州邊界被捕

49無證客藏貨櫃 闖關德州邊界被捕
亞裔父球棍痛打兒子 涉傷人罪被捕

亞裔父球棍痛打兒子 涉傷人罪被捕
警突擊數百處非法大麻農場 7華裔被捕

警突擊數百處非法大麻農場 7華裔被捕

熱門新聞

日本有對夫婦花了千萬日幣住進附有溫泉的高級養老院，不料在入住一年之後，院內的服務環境一落千丈。溫泉示意圖，非當事機構。圖片來源／ingimage

花38萬住養老院吃海鮮、泡溫泉 一年後天天吃冷凍食品

2021-09-20 19:04
一名62歲婦女珍妮育有兩子，且已「停經16年」，而72歲的丈夫也早已結紮，但沒想到她近期竟懷孕了。圖非當事人。路透

夫早已結紮 62歲婦「停經16年」卻意外懷孕

2021-09-25 09:43
根據舊約聖經：創世記，「耶和華將硫磺與火從天上…降與所多瑪和蛾摩拉」。新論文指出，有證據顯示約旦河谷一座古城毀於「宇宙空爆」，可能啟發後人寫下所多瑪被毀的聖經故事。取材自推特

「天火滅所多瑪」起源？研究指宇宙空爆毀中東古城

2021-09-22 11:15
新德里民眾上月5日發起示威，要求當局調查9歲女童疑遭性侵後殺害的案件。（歐新社）

令人髮指 15歲印度少女被33男脅迫輪姦8個月

2021-09-23 10:57
德國大選26日結果出爐，中間偏左的社會民主黨勝出，社民黨總理候選人蕭茲，得票率領先，將成為新總理。(Getty Images)

德大選結果出爐 社民黨以1.6個百分點險勝梅克爾政黨

2021-09-27 00:22
澳洲上周宣布與美英組成AUKUS戰略聯盟並合作打造核動力潛艦，單方面取消和法國原有潛艦協議，恐造成澳洲賠款560億歐元（約美金656億元）。路透

毀棄潛艦合約的代價 澳洲恐賠逾650億美元

2021-09-24 13:42

超人氣

更多 >
布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府

布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府
紐約華男陳屍公寓 傳情婦在新墨西哥州落網

紐約華男陳屍公寓 傳情婦在新墨西哥州落網
港媒爆華爾街大佬替美中政府傳話 成「季辛吉翻版」

港媒爆華爾街大佬替美中政府傳話 成「季辛吉翻版」
中國前百強房企「光耀集團」破產 老董落跑被通緝

中國前百強房企「光耀集團」破產 老董落跑被通緝
14歲全紅嬋火爆 廠商捧千萬邀代言 她做出決定了

14歲全紅嬋火爆 廠商捧千萬邀代言 她做出決定了