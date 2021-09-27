3年銳減3成 澳洲國寶無尾熊恐瀕危

澳洲無尾熊基金會表示，受到乾旱、森林火災、開發商濫伐樹木等影響，國寶無尾熊的數量在過去3年內減少約30%。（路透）

澳洲 乾旱、野火導致無尾熊沒有尤加利樹葉可以吃，再加上開發商濫伐樹木，破壞棲地，非營利組織澳洲無尾熊基金會表示，無尾熊過去三年內大幅減少了三成。澳洲政府考慮把無尾熊升級為瀕危物種。

路透報導，基金會執行長塔芭特指出，無尾熊數量「降幅相當顯著」，疾呼政府盡快採取行動，保護無尾熊的棲息地。

據澳洲無尾熊基金會公布的調查報告指出，境內無尾熊數量在2018年還有逾8萬隻，今年卻剩下不到5萬8000隻。其中新南威爾斯省（New South Wales）狀況最嚴重，無尾熊數量銳減41%。

目前澳洲各地的無尾熊數量皆無成長趨勢。研究發現，全澳洲只有一個地區估計有超過5000隻無尾熊，部分地區甚至只有5至10隻。

中央社報導，2019年末與2020年初，新南威爾斯省飽受野火肆虐，這可能是加速無尾熊數量減少的一大關鍵因素。但在此之前，該省部分地區早已見不到無尾熊的蹤跡。

澳洲政府6月開始針對新南威爾斯省、昆士蘭省（Queensland）和坎培拉附近區域的國家復育計畫，以及是否將無尾熊從「易危」升格至「瀕危」物種，徵詢大眾意見。