我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被控引燃加州小鹿山火 恐面臨9年徒刑 婦否認縱火

德大選變天 社民黨以1.6個百分點險勝梅克爾政黨

偷懶？老師視訊課不露臉 「藏鏡原因」曝光學生哭了

綜合報導
印尼日惹大學講師即便罹患腎病，卻堅持插著氧氣管為學生授課。（圖／翻攝自TikTok）
印尼日惹大學講師即便罹患腎病，卻堅持插著氧氣管為學生授課。（圖／翻攝自TikTok）

受到新冠疫情影響，許多國家的學校都改用遠距離教學，不過印尼日惹大學（Universitas Gadjah Mada）一名講師總是在視訊授課時關閉鏡頭，學生們甚至懷疑老師在偷懶，直到某天上課，老師不小心打開鏡頭才曝光令人「感動的真相」。

綜合外媒報導，該名講師名為努格羅霍（Edi Prasetyo Nugroho）在日惹大學教授商業與經營相關領域，但因為他上視訊課時從不開鏡頭，總是以全黑畫面現身，讓學生們感到困惑，甚至還有人懷疑老師偷懶；大家雖然多次反映請老師打開鏡頭，但都遭到拒絕，因此引起部分學生和家長不滿。

某天上課時，努格羅霍失誤打開鏡頭，學生們這才看到老師帶著氧氣鼻導管，一臉蒼白地授課。

原來，努格羅霍已與腎臟疾病奮鬥超過11年，上課之餘還須每周到醫院做血液透析治療。他解釋，「我躲在鏡頭後面，因為不想讓學生擔憂我的健康，而將焦點從學業轉移至我的身上」，學生們在見到真相後感動到止不住淚。

中時新聞網報導，其中一名學生「@eccediary」把將努格羅霍的故事拍成短影片，分享到TikTok上，表示如今終於理解老師第一天上課和全班說的話：「盡可能從我這裡獲取知識，不要浪費時間，因為我不知道哪天就會回到上帝身邊」，她也慚愧地說：「老師從不抱怨自己的病情，還很熱中教課，老實說這讓我很懊悔，我明明這麼健康，卻常常沒有學習的熱情」。

該段影片在網路上獲得極大關注，網友們紛紛感動得祝福努格羅霍能夠身體健康，「感謝您對教學的奉獻」。

印尼日惹大學一名老師視訊上課時從不露臉，某天不小心打開鏡頭，學生才驚覺原來他一直...
印尼日惹大學一名老師視訊上課時從不露臉，某天不小心打開鏡頭，學生才驚覺原來他一直抱著重病在教學。（圖／翻攝自TikTok）

疫情 印尼 TikTok

上一則

惺惺相惜… 獨腿退伍軍人領養截肢狗

下一則

疫情縮短預期壽命「二戰以來之最」 美國男性減幅最多

延伸閱讀

囤二手衣潮引爭議 恐衝擊賴以為生者

囤二手衣潮引爭議 恐衝擊賴以為生者
垃圾箱撈寶養6口 叛逆媽成網紅

垃圾箱撈寶養6口 叛逆媽成網紅
喬州染疫住院暴增 醫療用氧氣短缺 確診數近1月高峰

喬州染疫住院暴增 醫療用氧氣短缺 確診數近1月高峰
為拍TikTok上屋頂 土耳其女慘摔九樓喪命

為拍TikTok上屋頂 土耳其女慘摔九樓喪命

熱門新聞

日本有對夫婦花了千萬日幣住進附有溫泉的高級養老院，不料在入住一年之後，院內的服務環境一落千丈。溫泉示意圖，非當事機構。圖片來源／ingimage

花38萬住養老院吃海鮮、泡溫泉 一年後天天吃冷凍食品

2021-09-20 19:04
一名62歲婦女珍妮育有兩子，且已「停經16年」，而72歲的丈夫也早已結紮，但沒想到她近期竟懷孕了。圖非當事人。路透

夫早已結紮 62歲婦「停經16年」卻意外懷孕

2021-09-25 09:43
科學家發現，竂國北部石灰岩洞內蹄鼻蝠身上的冠狀病毒，與造成人類大流行的新冠病毒有一個關鍵的共同特點，使科學家更接近找到新冠病毒的源頭。(取材自愛爾蘭野生動物基金會)

新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點

2021-09-19 00:17
根據舊約聖經：創世記，「耶和華將硫磺與火從天上…降與所多瑪和蛾摩拉」。新論文指出，有證據顯示約旦河谷一座古城毀於「宇宙空爆」，可能啟發後人寫下所多瑪被毀的聖經故事。取材自推特

「天火滅所多瑪」起源？研究指宇宙空爆毀中東古城

2021-09-22 11:15
新德里民眾上月5日發起示威，要求當局調查9歲女童疑遭性侵後殺害的案件。（歐新社）

令人髮指 15歲印度少女被33男脅迫輪姦8個月

2021-09-23 10:57
澳洲上周宣布與美英組成AUKUS戰略聯盟並合作打造核動力潛艦，單方面取消和法國原有潛艦協議，恐造成澳洲賠款560億歐元（約美金656億元）。路透

毀棄潛艦合約的代價 澳洲恐賠逾650億美元

2021-09-24 13:42

超人氣

更多 >
紐時：北京營救孟晚舟不計一切 外國公民被當籌碼

紐時：北京營救孟晚舟不計一切 外國公民被當籌碼
中國生產旺季搞拉閘限電 怎麼回事？

中國生產旺季搞拉閘限電 怎麼回事？
紐約警查獲7非法貨車當露營車 Airbnb住一晚不到百元

紐約警查獲7非法貨車當露營車 Airbnb住一晚不到百元
情侶「車震」到翻車 警：他們在鞏固關係時出意外

情侶「車震」到翻車 警：他們在鞏固關係時出意外
加拿大「兩個麥可」獲釋 中媒：因病取保候審 案件中止審理

加拿大「兩個麥可」獲釋 中媒：因病取保候審 案件中止審理