偷懶？老師視訊課不露臉 「藏鏡原因」曝光學生哭了

印尼日惹大學講師即便罹患腎病，卻堅持插著氧氣管為學生授課。（圖／翻攝自TikTok）

受到新冠疫情 影響，許多國家的學校都改用遠距離教學，不過印尼 日惹大學（Universitas Gadjah Mada）一名講師總是在視訊授課時關閉鏡頭，學生們甚至懷疑老師在偷懶，直到某天上課，老師不小心打開鏡頭才曝光令人「感動的真相」。

綜合外媒報導，該名講師名為努格羅霍（Edi Prasetyo Nugroho）在日惹大學教授商業與經營相關領域，但因為他上視訊課時從不開鏡頭，總是以全黑畫面現身，讓學生們感到困惑，甚至還有人懷疑老師偷懶；大家雖然多次反映請老師打開鏡頭，但都遭到拒絕，因此引起部分學生和家長不滿。

某天上課時，努格羅霍失誤打開鏡頭，學生們這才看到老師帶著氧氣鼻導管，一臉蒼白地授課。

原來，努格羅霍已與腎臟疾病奮鬥超過11年，上課之餘還須每周到醫院做血液透析治療。他解釋，「我躲在鏡頭後面，因為不想讓學生擔憂我的健康，而將焦點從學業轉移至我的身上」，學生們在見到真相後感動到止不住淚。

中時新聞網報導，其中一名學生「@eccediary」把將努格羅霍的故事拍成短影片，分享到TikTok 上，表示如今終於理解老師第一天上課和全班說的話：「盡可能從我這裡獲取知識，不要浪費時間，因為我不知道哪天就會回到上帝身邊」，她也慚愧地說：「老師從不抱怨自己的病情，還很熱中教課，老實說這讓我很懊悔，我明明這麼健康，卻常常沒有學習的熱情」。

該段影片在網路上獲得極大關注，網友們紛紛感動得祝福努格羅霍能夠身體健康，「感謝您對教學的奉獻」。