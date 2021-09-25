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萬恩貓被指最好鬥 「娘家人」不服氣…代討公道

中央社
土耳其東部萬恩省「萬恩貓研究中心」飼養的一隻萬恩貓。此一土耳其特有貓品種以純白色毛和兩眼不同顏色著稱於世。圖攝於7月27日。（中央社）
土耳其東部萬恩省「萬恩貓研究中心」飼養的一隻萬恩貓。此一土耳其特有貓品種以純白色毛和兩眼不同顏色著稱於世。圖攝於7月27日。（中央社）

芬蘭的研究認為，土耳其特有貓品種萬恩貓（Van cat）「最好鬥而且彼此不太社交」。土耳其萬恩貓專家解釋，這種貓「往往不願意跟他人共享飼主」，但是「聰明、溫馴又愛玩」。

芬蘭赫爾辛基大學（University of Helsinki）針對26個不同品種、共4300多隻貓的性格和行為進行研究後認為，萬恩貓「對人類具高度攻擊性，卻不太跟其他喵星人社交」。

如此評價讓土耳其人很不服氣。土東萬恩省百年大學（Yuzuncu Yil University）萬恩貓研究中心（Van Cat Research Center）主任卡雅（Abdullah Kaya）就認為，上述研究「並不正確」。

過去20年都在研究萬恩貓的卡雅指出，萬恩貓和飼主「感情深厚」，而且「往往不願意跟他人共享飼主」。「碰到全然陌生人的時候，牠們一開始會無法和對方建立關係，但光是這樣就說牠是最具攻擊性的貓品種有失公允。性好獨立是真的，但牠們也有其他特點。不像其他貓品種，牠們不喜歡整天都在休息，很愛玩、聰明而且溫馴。」

萬恩貓產自土東萬恩省，以特有的純白色毛和兩眼不同顏色（即所謂「異色瞳」）著稱於世。

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