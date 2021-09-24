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「進擊的巨人」蹲路邊 張開大口吞垃圾

綜合報導
日本民間團體為呼籲民眾做好垃圾分類，在JR大分站外設置一個人氣漫畫「進擊的巨人」中巨人張口造型垃圾桶。（NHK視頻截圖）
日本民間團體為呼籲民眾做好垃圾分類，在JR大分站外設置一個人氣漫畫「進擊的巨人」中巨人張口造型垃圾桶。（NHK視頻截圖）

日本民間團體為呼籲民眾做好垃圾分類，在JR鐵路大分站外設置一個人氣漫畫「進擊的巨人」中巨人張口造型垃圾桶，民眾笑說，被巨人盯著看的壓力，應該會讓大家做好垃圾分類。

日本放送協會（NHK）報導，以人氣漫畫「進擊的巨人」為造型的垃圾桶，已被設置JR大分站前，高約1公尺、寬約50公分，巨人的嘴巴就是垃圾投入口。

「進擊的巨人」是大分縣日田市出身的漫畫家諫山創所畫。而日本財團（The Nippon Foundation）為了呼籲民眾做好垃圾分類、關心資源回收等環境問題，想設置一個具巧思又吸睛的垃圾桶，讓路上的行人一眼就能看到，最後選中了「進擊的巨人」。

巨人垃圾桶設置處其實已經有設置瓶罐資源回收桶，但不少民眾會把一般垃圾丟進回收桶內，造成回收時的不便，所以希望透過另外設置一個垃圾桶，來減少垃圾不分類的情況。

一名20多歲女性說，看到巨人垃圾桶覺得很震撼，「我想被巨人盯著看的壓力，應該會讓大家確實做好垃圾分類」。另一名女性也說，「進擊的巨人」應該可以減少隨意亂丟垃圾的情況。

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