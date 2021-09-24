「進擊的巨人」蹲路邊 張開大口吞垃圾
日本民間團體為呼籲民眾做好垃圾分類，在JR鐵路大分站外設置一個人氣漫畫「進擊的巨人」中巨人張口造型垃圾桶，民眾笑說，被巨人盯著看的壓力，應該會讓大家做好垃圾分類。
「進撃の巨人」回収箱登場 大きな口で空き缶回収 大分 日田https://t.co/6HbFY4bhN5#nhk_video pic.twitter.com/jtCaJWOgSU— NHKニュース (@nhk_news) June 10, 2021
日本放送協會（NHK）報導，以人氣漫畫「進擊的巨人」為造型的垃圾桶，已被設置JR大分站前，高約1公尺、寬約50公分，巨人的嘴巴就是垃圾投入口。
「進擊的巨人」是大分縣日田市出身的漫畫家諫山創所畫。而日本財團（The Nippon Foundation）為了呼籲民眾做好垃圾分類、關心資源回收等環境問題，想設置一個具巧思又吸睛的垃圾桶，讓路上的行人一眼就能看到，最後選中了「進擊的巨人」。
巨人垃圾桶設置處其實已經有設置瓶罐資源回收桶，但不少民眾會把一般垃圾丟進回收桶內，造成回收時的不便，所以希望透過另外設置一個垃圾桶，來減少垃圾不分類的情況。
一名20多歲女性說，看到巨人垃圾桶覺得很震撼，「我想被巨人盯著看的壓力，應該會讓大家確實做好垃圾分類」。另一名女性也說，「進擊的巨人」應該可以減少隨意亂丟垃圾的情況。
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