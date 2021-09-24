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暴紅漫畫「我獨自升級」 苦悶韓青心靈綠洲

中央社
南韓內容平台Kakaopage上連載人氣漫畫「我獨自升級」，2020年累計為平台帶進超過500億韓元，占平台總營收約14%。(取材自kakaowebtoon)
南韓內容平台Kakaopage上連載人氣漫畫「我獨自升級」，2020年累計為平台帶進超過500億韓元，占平台總營收約14%。(取材自kakaowebtoon)

南韓內容平台Kakaopage上連載人氣漫畫「我獨自升級」，2020年累計營收占了平台總營收的14%，這類以異世界為舞台的架空漫畫在南韓成為年輕人苦悶現實中的心靈綠洲。

奇幻類漫畫題材廣泛，包括魔法、超自然現象、神話、妖怪、穿越等，幾乎囊括現今年輕人偏好的所有元素。漫畫文化研究所utzi所長朴洗見指出，南韓女性最喜歡的漫畫類型前3名分別為愛情、動作及奇幻類，男性則幾乎是壓倒性的選擇奇幻類題材。

為何奇幻類漫畫在南韓如此受歡迎？朴洗見認為，可能與漫畫主要受眾年齡層有關，南韓漫畫市場主要瞄準10到20歲年輕族群，這些年輕人正處於學校、或剛踏進職場的苦悶時期，奇幻類漫畫給予讀者跳脫現實與發揮想像力的空間。

以1986年開始連載的經典南韓少女漫畫之一「ARUMIAN的4個女兒」為例，在當時社會風俗仍相當傳統保守的南韓，「ARUMIAN的4個女兒」以罕見的母系帝國為背景創作，至今仍深受讀者喜愛。

「ARUMIAN的4個女兒」作家申一淑受訪時說，自己當時在生活中感受到身為女性所遇到的壓迫，相當程度的反映在作品中，也改變了她對性別的傳統看法，更能夠持平地去看待男性與女性同樣都是「可能強大、可能弱小的人類」。

而隨著社會風俗變遷，近來許多受歡迎的少女漫畫又出現了新的共同點：「穿越」，主角通常在現實生活中受盡欺凌，意外死亡後穿越到異世界展開新的人生。青江文化產業大學文化內容學院教授洪蘭芝（譯音）認為，這可能受到現在年輕人在激烈競爭下「此生毀」（我這輩子已經毀了）的想法影響，認為得要離開這個世界，才有新的可能。

南韓 營收

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