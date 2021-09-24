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橫越600公尺…巴黎鐵塔起步 他懸空走過塞納河

綜合報導
27歲的法國走繩好手鮑蘭，成功從巴黎著名地標艾菲爾鐵塔橫空跨越600公尺走到塞納河對岸。（新華社）
27歲的法國走繩好手鮑蘭，成功從巴黎著名地標艾菲爾鐵塔橫空跨越600公尺走到塞納河對岸。（新華社）

法國27歲走繩好手鮑蘭（Nathan Paulin），日前成功從巴黎著名地標艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）橫空跨越600公尺走到塞納河對岸，聚集在地面的大批觀眾，紛紛為他歡呼喝采。

路透報導，鮑蘭沿著距離地面70公尺高的繩索緩緩移動，過程中一度坐臥在繩索上，之後成功抵達夏佑宮劇院（Chaillot Theatre），結束半小時的特技表演。鮑蘭說：「從艾菲爾鐵塔出發真的很美，表演當下，我真的沒有什麼感覺，我真的不怕高。」

兒時有懼高症的鮑蘭說「我真的不怕高」。（新華社）
兒時有懼高症的鮑蘭說「我真的不怕高」。（新華社）

鮑蘭說，當天的壯舉是在他苦練四年後的「成果驗收」。更了不起的是，鮑蘭成功克服了兒時的懼高症。鮑蘭2019年在巴黎拉第凡斯（La Defense）商業區兩棟摩天大樓間完成了高150公尺、長510公尺的走繩挑戰。

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