一球擊中場邊保全後腦杓 C羅致歉送球衣

女保全似乎沒有大礙，不只向觀眾展示C羅送的球衣。(取材自推特)

2021-22歐洲冠軍聯賽小組賽F組由曼聯作客「伯爾尼年輕人」，但足壇巨星「C羅 」羅納度（Cristiano Ronaldo）賽前暖身練習射門時，起腳踢出一球卻意外直接命中場邊一位保全的後腦勺，讓對方當場倒地，C羅見狀趕緊跑去關心與道歉，賽後更致贈自己7號球衣。

Saat sesi pemanasan vs Young Boys, bola sepakaan Cristiano Ronaldo menyasar seorang steward. Cristiano langsung berlari untuk memastikan sang steward baik2 saja. pic.twitter.com/ZNVe13HNFy — SPORT7 (@sport7trans7) September 14, 2021

據報導，這場比賽是羅納度回歸老東家曼聯的首場歐戰。根據推特 流傳影片，C羅先助跑一小段距離，接著將球一腳踢出，只見球在半空畫出一道弧線，越過球門上空後直擊面對觀眾席的女保全後腦杓。據每日郵報描述，這一位女保全就被C羅踢出的球擊倒在地。

C羅趕緊跨過場邊的電子看板，去關心女保全。(取材自推特)

眼見自己一腳踢出的球不慎砸到人，C羅趕緊跨過場邊的電子看板，親自跑去關心正在接受治療的女保全傷勢狀況，並且向對方道歉，更在賽後致贈球衣給她。從媒體發布與網路流傳照片可發現，女保全似乎沒有大礙，不只向觀眾展示C羅送的球衣。隨後更直接穿上，並用雙手在頭頂比出一個大大的愛心。