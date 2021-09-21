油炸竹蟲、蟋蟀… 日本昆蟲食物自動販賣機開賣
日本佐賀縣一台自動販賣機開始販售包括竹蟲（蛾幼蟲）、蟋蟀等12種「昆蟲食物」，每瓶裝有20隻到30隻油炸過的昆蟲，售價1000日圓（約9.1美元）。
日本放送協會（NHK）報導，佐賀縣三養基町一間店家外面，已經可以看到一台專賣「昆蟲食物」的自動販賣機。
作為解決全球糧食不足的新營養來源，把昆蟲當成食物受到各方關注。
店家表示，這是設置在佐賀縣的第一台「昆蟲食物」自動販賣機，已由相關人士試吃確認「昆蟲食物」的味道。
設置自動販賣機的古賀貴彥說，雖然一開始很難接受「昆蟲食物」，但吃了以後其實很好吃；「昆蟲食物」具有高蛋白及高礦物質，營養豐富，希望以未知食物進行推廣。
コオロギ、ゲンゴロウ、バッタ…。新たな栄養源として注目されている「昆虫食」の自動販売機が佐賀県みやき町にお目見えしました。— NHKニュース (@nhk_news) September 14, 2021
昆虫食はこのところ、世界の食糧不足を解決する新たな栄養源として注目を集めています。https://t.co/31llkdMt01#nhk_video pic.twitter.com/KsDdI4lYuO
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