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油炸竹蟲、蟋蟀… 日本昆蟲食物自動販賣機開賣

綜合報導
NHK報導，日本佐賀縣有一台專賣「昆蟲食物」的自動販賣機，販售12種「昆蟲食物」。（NHK視頻截圖）
NHK報導，日本佐賀縣有一台專賣「昆蟲食物」的自動販賣機，販售12種「昆蟲食物」。（NHK視頻截圖）

日本佐賀縣一台自動販賣機開始販售包括竹蟲（蛾幼蟲）、蟋蟀等12種「昆蟲食物」，每瓶裝有20隻到30隻油炸過的昆蟲，售價1000日圓（約9.1美元）。

日本放送協會（NHK）報導，佐賀縣三養基町一間店家外面，已經可以看到一台專賣「昆蟲食物」的自動販賣機。

作為解決全球糧食不足的新營養來源，把昆蟲當成食物受到各方關注。

店家表示，這是設置在佐賀縣的第一台「昆蟲食物」自動販賣機，已由相關人士試吃確認「昆蟲食物」的味道。

設置自動販賣機的古賀貴彥說，雖然一開始很難接受「昆蟲食物」，但吃了以後其實很好吃；「昆蟲食物」具有高蛋白及高礦物質，營養豐富，希望以未知食物進行推廣。

日本

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