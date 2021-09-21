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澳洲本島加氏袋狸險滅絕 30年成功復育1500隻

綜合報導
加氏袋狸過去棲息於澳洲維多利亞州西南部的草原，直到牠們遭非原生狐狸、野貓威脅和棲息地破壞而幾乎滅絕。(Getty Images）
加氏袋狸過去棲息於澳洲維多利亞州西南部的草原，直到牠們遭非原生狐狸、野貓威脅和棲息地破壞而幾乎滅絕。(Getty Images）

澳洲本島野外原本常見的加氏袋狸（Eastern Barred Bandicoot）一度幾乎滅絕，但當局日前表示，經過數十年的保育工作後，這種小型夜間有袋動物在本島數量已恢復至約1500隻。

來源：YouTube

加氏袋狸過去棲息於澳洲維多利亞州（Victoria）西南部的草原，直到牠們遭非原生狐狸、野貓威脅和棲息地破壞而幾乎滅絕；1989年，這個地區僅剩150隻加氏袋狸，且多生存在垃圾場內鏽跡斑駁的汽車。

過去30年來，當局實施圈養繁殖和野化計畫，成功使澳洲本島的加氏袋狸數量恢復到大約1500隻，並使這個物種從維州的「野外滅絕」名單中移除。

維州環境廳長丹布羅修（Lily D'Ambrosio）說：「我們興奮地宣布，加氏袋狸的保育狀況從野外滅絕變為瀕危，這對澳洲而言是難以置信的首例。」

這項宣布是澳洲在保育方面的罕見成功案例，環境保護主義者稱澳洲擁有世界上最嚴重的哺乳動物滅絕率。

保育團隊為加氏袋狸建立幾座無捕食者的住所，有些設有圍欄，另一些則由訓練有素的犬隻保護，同時，他們也將加氏袋狸遷至沒有狐狸的島嶼。

維多利亞保育動物園（Zoos Victoria）為加氏袋狸圈養繁殖的主要執行機構，但有鑑於復育的成功，動物園現正在停止繁殖計畫。

維多利亞保育動物園的頻危物種生物學家（Amy Coetsee）顧埃濟表示，加氏袋狸復育意味著在政府、志工和社區的堅持、決心和支持下，就有望贏得與滅絕的抗爭。

加氏袋狸過去棲息於澳洲維多利亞州西南部的草原，直到牠們遭非原生狐狸、野貓威脅和棲...
加氏袋狸過去棲息於澳洲維多利亞州西南部的草原，直到牠們遭非原生狐狸、野貓威脅和棲息地破壞而幾乎滅絕。(Getty Images）

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