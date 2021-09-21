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屠殺逾1400海豚 丹麥法羅群島傳統狩獵活動挨批

綜合報導
1400多隻海豚在法羅群島傳統活動之中遭到獵殺，海邊淺水區一片血紅。(美聯社)
1400多隻海豚在法羅群島傳統活動之中遭到獵殺，海邊淺水區一片血紅。(美聯社)

丹麥自治領土法羅群島政府14日在一場傳統狩獵儀式中，撲殺1400多頭大西洋斑紋海豚，引發強烈抗議。生物學家稱，這是當地有紀錄以來規模最大的海豚獵殺行動。

中央社引述法新社報導，一名政府發言人說：「毫無疑問，不熟悉哺乳動物狩獵和屠殺活動的人，一定會覺得法羅群島（Faroe Islands）的鯨魚狩獵活動相當驚人，不過捕獵活動都有完整規畫與充分監管。」

發言人說，約擁有5萬人口的法羅群島通常會捕殺領航鯨，而非海豚。這項傳統已有數百年歷史。

當地一名電視台記者表示，「通常會有一些獵物遭遇『磨難』（grind，當地語言稱為grindadrap），但我們通常不會一口氣殺死這麼多獵物，這看起來太過極端，且需要一些時間才能將獵物全數殺死，但一般來說不會太久。」

「磨難」是指當地一種傳統捕獵方式，漁夫駕駛多艘漁船排列成半圓形，將鯨魚趕入海灣，使其擱淺後用刀殺死牠們，最後將肉分給居民食用。

丹麥法羅群島獵殺鯨豚的年度傳統活動，讓海灘一片血紅，慘不忍睹。(美聯社)
丹麥法羅群島獵殺鯨豚的年度傳統活動，讓海灘一片血紅，慘不忍睹。(美聯社)

超過1000隻大西洋斑紋海豚屍體一字排開、殷紅鮮血遍染海灘的震撼畫面曝光後，在社群媒體上引起大批網民怒火。

據當地記者說法，儘管法羅群島上約有53%人口反對「磨難」，但當局尚無計畫廢止這種做法。當局還堅稱，這是一種「永續狩獵方式」。

據當地政府估計，法羅群島周圍海域約有10萬隻領航鯨，去年約有600頭遭到獵殺。

1400多隻海豚在法羅群島傳統活動之中遭到獵殺。即使天色暗淡，海邊淺水區仍明顯泛...
1400多隻海豚在法羅群島傳統活動之中遭到獵殺。即使天色暗淡，海邊淺水區仍明顯泛紅。(美聯社)

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