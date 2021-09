班克斯「自碎畫」重返拍場 升值5倍估價近830萬

班克斯畫作「在垃圾桶中的愛(Love Is In the Bin)」,一半畫作遭畫框中的碎紙機切碎,估價為400萬到600萬英鎊。(圖:蘇富比提供)

一幅畫如果遭切碎,命運可能是扔到垃圾桶中,但英國塗鴉藝術家班克斯(Banksy)的畫作,切碎後身價反而飆升五倍!班克斯三年前的話題作「氣球女孩」(Girl With Balloon),拍出104萬英鎊(約143.8萬美元)後遭切碎,更名為「在垃圾桶中的愛(Love Is in the Bin)」,三年後重返拍場升值近五倍。蘇富比日前宣布,將在10月中旬的倫敦 蘇富比當代藝術晚拍中拍賣 「在垃圾桶中的愛」,估價為400萬到600萬英鎊(約553.4萬到830.1萬美元)。

2018年,班克斯的「氣球女孩」在倫敦蘇富比以104萬英鎊成交。落槌後,畫作的一半卻當著眾人面前被畫框內的碎紙機絞為碎條。此一惡作劇式的「行為藝術」當場嚇壞拍賣行中的工作人員與買家,蘇富比歐洲當代藝術部門主管布蘭奇克(Alex Branczik)因此爆出名言:「看來我們剛被『班克斯』了」(It appears we just got Banksy-ed)。標得此畫的藏家,仍決定照原價買下作品。

事實證明這位藏家的投資 眼光精準。經歷此一「自碎」事件後,班克斯成功吸引全球媒體的注意,作品拍價水漲船高,他在拍賣會上拍出的18件最高價作品,統統發生在此一事件之後。蘇富比形容「在垃圾桶中的愛」是「藝術和拍賣史上一個非常重要的時刻的象徵」,是西方「反傳統」傳統中最重要的作品。

但大眾更關心的是,原本藏在「在垃圾桶中的愛」畫框中的碎紙機還在嗎?會不會絞碎另一半畫作?甭擔心,畫作出售後,班克斯團隊的技術人員立刻拆除碎紙機的電池和電線,確保此畫不會再「自碎」。