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斥資1652萬元 包裹藝術家遺作 幫法國凱旋門「穿外套」

綜合報導
「包裹凱旋門」由藝術家克里斯托所規劃，原定在去年展出，不料碰上疫情，再加上克里斯托不幸辭世，展覽延到今年才舉行。(路透)
「包裹凱旋門」由藝術家克里斯托所規劃，原定在去年展出，不料碰上疫情，再加上克里斯托不幸辭世，展覽延到今年才舉行。(路透)

一件大型裝置藝術作品正在法國巴黎展出，從構思到執行長達60年，由已故知名雙人裝置包裹藝術大師克里斯托、珍妮克勞德所策畫，把「凱旋門」包起來的創作作品「包裹凱旋門（L'Arc de Triomphe, Wrapped）」終於正式完成了，花費約1400萬歐元(約1652萬美元)，運用超過25萬平方公尺的銀藍色可回收聚丙烯纖維布料、紅繩，成功把凱旋門包裹起來。

公視新聞網報導，已故地景包裹藝術家克里斯托，生前所規畫的藝術作品「包裹凱旋門」，因為碰上疫情，加上去年5月克里斯托辭世，展期延宕。直到今年9月，這項藝術計畫終於透過他的姪子以及眾人努力完成，如願展出。

斥資1400萬歐元打造的「包裹凱旋門」，從概念發想到實際執行花費超過60年。早在1961年，這個計畫就出現在克里斯托腦中，他也多次繪製草圖，計畫如何包裹凱旋門，不料珍妮克勞德在2009年過世，克里斯托陷入哀痛，但後續也振作，推出大型藝術創作，直到2020年，克里斯托都仍在積極計畫包裹凱旋門的作品，並進入布料車縫等作業。

包裹採用的布料全由人工車縫而成，並採用25萬平方公尺藍色可回收聚丙烯纖維布料，把凱旋門包裹起來；而為維護古蹟，在包裹前也運用框架來保護凱旋門，經過多次試做、計算後，在今年7月15日開始施工。

凱旋門古蹟管理負責人科爾多說：「這是一個特別的時刻，作為一個文化部門的公務員，能夠參與到作品的安裝，尤其是在今天這樣的情況，真的是很神奇。」

舉世聞名的裝置藝術雙人組克里斯托與珍妮克勞德，同年同月同日生的兩人是相知相惜的伴侶，他們以精心製作的臨時裝置藝術作品聞名，包括以織品包裹知名地標，例如柏林的德國國會大廈和巴黎的新橋等。

斥資1400萬歐元打造的「包裹凱旋門」，從概念發想到實際執行，花費超過60年。（...
斥資1400萬歐元打造的「包裹凱旋門」，從概念發想到實際執行，花費超過60年。（美聯社）
「包裹凱旋門」動員數十名工人吊掛在空中，用25萬平方公尺藍色可回收聚丙烯纖維，以...
「包裹凱旋門」動員數十名工人吊掛在空中，用25萬平方公尺藍色可回收聚丙烯纖維，以及紅繩，將法國巴黎的知名地標凱旋門，整個包裹起來。美聯社
「包裹凱旋門」由藝術家克里斯托所規劃，原定在去年展出，不料碰上疫情，再加上克里斯...
「包裹凱旋門」由藝術家克里斯托所規劃，原定在去年展出，不料碰上疫情，再加上克里斯托不幸辭世，展覽延到今年才舉行。(美聯社)
斥資1400萬歐元打造的「包裹凱旋門」，從概念發想到實際執行，花費超過60年。（...
斥資1400萬歐元打造的「包裹凱旋門」，從概念發想到實際執行，花費超過60年。（Getty Images）
「包裹凱旋門」動員數十名工人吊掛在空中，用25萬平方公尺藍色可回收聚丙烯纖維，以...
「包裹凱旋門」動員數十名工人吊掛在空中，用25萬平方公尺藍色可回收聚丙烯纖維，以及紅繩，將法國巴黎的知名地標凱旋門，整個包裹起來。(路透)

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