北海道撈到全白海膽 漁夫：打漁60年從沒見過

日本北海道漁民撈到一顆白色的海膽，並表示這是他捕魚生涯第一次見到。（取材自推特）

大自然無奇不有，即使到了現代，還是有許多人類尚未探知的生物存在。最近日本 北海道，就有資深漁夫，撈到了一顆顏色非常特別的海膽，一時之間成為話題。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「ryo_ma_0515」分享一張照片，表示他在北海道小樽市當漁夫的祖父和弟弟，最近在捕魚時，撈到了一個渾身白色的海膽。在他祖父60年的捕魚生涯中，也是第一次看到這樣特別的海膽。

這個海膽後來交給了小樽水族館保存。館方表示，其實館內已經有一隻同樣是白色的海膽。雖然對漁夫來說一生難見，不過館方大概每一年都會出現一到兩次誰發現白色海膽或白色海參回報的狀況。這些海膽之所以會呈現白色狀，原因在他們體內沒有色素，但沒有色素的原因還尚待進一步釐清。

網友們則紛紛表示「白化症嗎」、「好奇體內的狀況」、「不知道好不好吃」、「好稀奇喔」、「這樣只能從刺認出他是海膽了」、「我第一次看到」、「眼睛會不會是紅色的呢」、「該不會體內的顏色也是顛倒的」、「好像在白砂之間的擬態」、「發現瞬間有出現色違的閃光嗎」、「其實滿可愛的」。

來源：推特