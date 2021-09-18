我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美誤炸阿富汗平民 倖存者：光道歉不夠 要懲罰主事者

大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調

紐西蘭小鎮連署「自治」 官員：英脫歐失敗 前車之鑑

綜合報導
圖為紐西蘭瓦納卡居民蘭金在Facebook發布的圖片。（取材自臉書）
圖為紐西蘭瓦納卡居民蘭金在Facebook發布的圖片。（取材自臉書）

紐西蘭瓦納卡（Wanaka）居民蘭金（Dean Rankin）在網上發起一個連署，要求當地建立自己的地方政府，讓Upper Clutha地區擺脫皇后鎮湖區區議會（Queenstown Lakes District Council，QLDC）的管理。這份連署在9月7日已收集到足夠簽名，地方政府不得不就此展開行動。

香港01報導，蘭金是一名自僱機械技工，已在瓦納卡生活40多年。他說，自己發起請願是因為對皇后鎮湖區區議會忍無可忍，認為它不僅浪費金錢，還在基礎設施和道路工程上耗費太多時間，而且沒有本地承建商有份參與任何工作。

城市的全景。（取材自維基百科）
城市的全景。（取材自維基百科）

這名瓦納卡居民稱，他曾向議員投訴，但對方充耳不聞，所以才聯絡地方政府委員會，詢問如何才能讓瓦納卡自立門戶。他被告知，若想擁有自己的地方政府，第一步是發起請願並獲得最少10%合資格選民支持。需要有超過1500個人支持啟動調查並審查地區代表，這才可以進行下一步。

「奧塔哥日報」 （Otago Daily Times）向地方政府相關人員詢問瓦納卡是否真的夠大、可以單獨成立地方政府時，得到的回答是，紐西蘭最小的2個地區議會，是在凱庫拉（Kaikoura）和馬更些（Mackenzie），兩地人口均不足4000人。而最新人口普查顯示，瓦納卡人口為1萬3000多人。

蘭金8月27日晚發起一份要求Upper Clutha脫離皇后鎮湖區區議會的連署，目前已獲近1600個簽名。

瓦納卡議員對瓦納卡居民想「另起爐灶」的請願得到強烈支持表示理解，而皇后鎮湖區議員、現任副市長麥克勞德（Calum MacLeod）則警告，獨立並不容易，看看英國脫歐的失敗經歷就知道了。

這個地方最終能否擁有自己的地方政府還不得而知，不過這並非首次Upper Clutha居民想尋求自治。Upper Clutha居民覺得沒有得到皇后鎮的重視，自2013年起，一個名為「尊重瓦納卡」（Respect Wānaka）的Facebook專頁已獲得許多支持。

瓦納卡廣受熱愛戶外運動人士歡迎。瓦納卡湖（Lake Wanaka）是快艇、皮划艇愛好者和水手們的天堂。來到冬天。來自多國滑雪愛好者蜂擁至這個小鎮，前往卡德羅納（Cardrona）和三錐山（Treble Cone）享受下坡滑雪、冰雪農場（Snow Farm）的北歐式滑雪。

滑雪 人口普查 快艇

上一則

應對阿富汗危機不當 荷蘭外長、防長下台

下一則

北海道撈到全白海膽 漁夫：打漁60年從沒見過

延伸閱讀

對抗最新一波疫情 紐西蘭增購50萬劑疫苗

對抗最新一波疫情 紐西蘭增購50萬劑疫苗
影／被問「性行為染疫風險」紐西蘭總理反應太真實

影／被問「性行為染疫風險」紐西蘭總理反應太真實
紐西蘭恐攻後…總理承諾本月立「反恐法」 超市刀具下架

紐西蘭恐攻後…總理承諾本月立「反恐法」 超市刀具下架
紐西蘭發生恐攻 總理：本月完成反恐新立法

紐西蘭發生恐攻 總理：本月完成反恐新立法

熱門新聞

美國佛州清水海生館一名女飼育員艾希莉．里斯2006年9月正照顧一隻瓶鼻海豚。美聯社

調情、輕咬、摩擦…雄海豚迷戀女研究助理 分離後絕望輕生

2021-09-17 11:20
西伯利亞冷杉。(取材自維基百科)

西伯利亞冷杉含「長生不老藥」科學家首次發現

2021-09-14 04:35
在9日的建政73周年閱兵典禮結束後，北韓領導人金正恩（中）和夫人李雪主（左三）一起參謁安放金日成、金正日遺體的錦繡山太陽宮。(路透)

金正恩有12替身？專家：出席閱兵非本人 北韓恐已政變

2021-09-11 04:20
神學士在杜斯坦的豪宅裡留影。(Getty Images)

神學士戰士進駐阿富汗前軍閥豪宅 形成強烈對比

2021-09-12 12:58
英國北愛爾蘭56歲婦人洛瑞 2013年買意外中了樂透，贏得將近2700萬英鎊，但是多年來卻從未讓她開心，更宣稱「樂透毀了她的生活」，如今被發現在自家身亡。(影片截圖)

「樂透毀了我的生活」英國3千萬頭獎得主身亡

2021-09-02 23:35
阿富汗前副總統沙雷在神學士奪權後自稱是阿富汗合法看守總統。Getty Images

神學士在自稱阿富汗總統家中 發現600萬美元和15塊金條

2021-09-13 14:21

超人氣

更多 >
停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？

停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？
15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄
護士緊急傳授妙招 醫療直升機轉診開銷從7萬變70元

護士緊急傳授妙招 醫療直升機轉診開銷從7萬變70元
助澳造艦衝突升高 法國召回駐美、駐澳大使抗議

助澳造艦衝突升高 法國召回駐美、駐澳大使抗議