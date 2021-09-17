法國瑪麗皇后鑽石手鍊將拍賣 估值400萬

法國瑪麗皇后曾擁有的2條鑽石手鍊，預估落槌價格在200萬至400萬美元之間。(Getty Images)

佳士得拍賣 公司表示，法國大革命期間被送上斷頭台的瑪麗皇后曾擁有的兩條鑽石手鍊，11月將在日內瓦拍賣會開放競標。這兩條手鍊，每條都鑲有112顆璀璨奪目的鑽石，預估落槌價格在200萬至400萬美元之間。

這兩條手鍊由三排鑽石排列而成，可以連接在一起，當作項鍊佩戴。佳士得珠寶鑑定專家表示，手鍊上鑲嵌的單顆鑽石重量介於1到4克拉之間，估計鑽石總重量為140至150克拉。

專家告訴法新社，上述估價金額不僅包括鑽石本身的價值，也「包括法國皇后瑪麗．安托瓦內特（Marie Antoinette）佩戴過這些珠寶的可能性」。

佳士得奢侈品部門主席高逸龍（Francois Curiel）發布聲明稱，「從最近的日內瓦拍賣會可以看出，出處高貴的珠寶市場持續表現出色」。

2018年，一件同屬於瑪麗皇后的天然珍珠鑲鑽項墜，獲蘇富比拍賣公司估價100至200萬美元，結果以3600萬美元的天價落槌。

據佳士得的說法，瑪麗皇后在巴黎即位兩年後，於1776年向珠寶商Charles August Boehmer訂購了這兩條手鍊。1793年10月，她在巴黎被送上斷頭台，享年37歲。