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日混血美女「舌頭超長」 輕吻男星變舌吻

綜合報導
Michaela舌頭近10公分，側面看起來非常驚人。（翻攝影片）
Michaela舌頭近10公分，側面看起來非常驚人。（翻攝影片）

日本前女子偶像組合「美女甜甜圈」成員Michaela，擁有混血血統的她長相甜美亮眼，因為擁有近10公分還有「日本第一長舌」的稱號，像「蛇」般靈活的長舌能毫不費力舔到鼻尖，日前她上節目還自曝過去拍戲時，因為長舌而發生尷尬情況。

綜合媒體報導，日本一節目日前邀請四名有「日本第一」之稱的女藝人參與錄影，其中Michaela就以「日本第一長舌」之姿亮相。當她脫下口罩，張開口伸出近10公分的舌頭，立即嚇壞了現場的所有主持人，只見她的舌尖能超越下巴，甚至到達頸部一半的位置，往上勾起舌頭更可以舔到鼻尖。

Michaela表示擁有異於凡人的舌頭讓她很煩惱，雖然看似不太影響生活，但其實會為工作帶來不便，尤其是與男演員拍吻戲時會超尷尬。

Michaela透露，自己印象最深刻的事就是某次與一名男演員拍吻戲時，劇本上明明寫只要輕吻就結束，沒想到正式開拍後男方卻突然和她法式濕吻，讓她措手不及，。事後Michaela主動詢問對方「為何這麼做？」才發現原來自己舌頭太長，不小心直接伸進男演員嘴裡，對方誤以為Michaela「很主動」，便給予「熱情回應」。

當她脫下口罩，張開口伸出舌頭，立即嚇壞了現場的所有主持人。（翻攝影片）
當她脫下口罩，張開口伸出舌頭，立即嚇壞了現場的所有主持人。（翻攝影片）
Michaela是前女子偶像組合成員和雜誌模特兒，現在是一名藝人及YouTube...
Michaela是前女子偶像組合成員和雜誌模特兒，現在是一名藝人及YouTuber。（翻攝影片）

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