我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻疹疫情導致作業耽擱 阿富汗人在美軍機地等候安置

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像

最孤獨虎鯨 關水族館40多年沒同伴 猛撞牆尋死

綜合報導
Kiska出現自殘傾向，不斷用頭撞牆。（取材自推特）
Kiska出現自殘傾向，不斷用頭撞牆。（取材自推特）

加拿大尼加拉瀑布城的主題樂園「Marineland」的母虎鯨基斯卡（Kiska），40年前在冰島被捕獲後，就一直被圈養在水族館內，原本牠仍有同伴，但同伴在2011年移轉他處後，牠就獨自生活，近期飼養員發現基斯卡有用頭撞牆的自殘行為，將影片放上網後，也引起外界的關注。

根據「blogTO」報導，基斯卡3歲時被人類從冰島捕獲帶回，期間就一直被人類圈養，而牠生過的5個幼鯨也全數夭折，由於虎鯨是一種智商高的群居動物，基斯卡的同伴走後，牠獨自生活了10年，身心健康逐漸惡化，長年來也失去了野生生存的技能，不少動保人士都希望將牠帶離動物園，安置在保護區內，最終讓牠野放回歸。

 基斯卡的前飼養員德墨斯（Phil Demers）近期也在推特分享影片，只見動保人士近日到園區探望時，基斯卡不斷用頭撞牆自殘，疑似受不了長期圈養的壓力，且過往德墨斯也曾觀察到，基斯卡浮在水面一動也不動的樣子，毫無活動力，感覺像放棄生存一般。

雖然加拿大2019年曾通過「終結鯨魚和海豚圈養法案」，但卻僅禁止娛樂目的飼養鯨豚，不適用於已被圈養的鯨魚、海豚，而基斯卡自殘影片曝光後，當地鯨豚保育協會頻頻為基斯卡發聲，要求政府盡快調查，讓牠恢復健康。

Kiska是加拿大唯一一隻被圈養的虎鯨。（取材自change.org）
Kiska是加拿大唯一一隻被圈養的虎鯨。（取材自change.org）

冰島 加拿大 主題樂園

上一則

下個新冠病毒從哪來？全球年平均40萬人染動物冠狀病毒

下一則

躲越戰「叢林隱居41年」 越南版泰山重返文明8年後癌逝

延伸閱讀

影／虎鯨被養在水族館40年 見不到同伴 崩潰撞牆尋死

影／虎鯨被養在水族館40年 見不到同伴 崩潰撞牆尋死
NBA／公鹿續約「字母大哥」兄弟齊力拚衛冕

NBA／公鹿續約「字母大哥」兄弟齊力拚衛冕
「打疫苗贈門票」 國家水族館活動舉辦4天

「打疫苗贈門票」 國家水族館活動舉辦4天
年營收達44.5億 馬州國家水族館迎40歲生日

年營收達44.5億 馬州國家水族館迎40歲生日

熱門新聞

西伯利亞冷杉。(取材自維基百科)

西伯利亞冷杉含「長生不老藥」科學家首次發現

2021-09-14 04:35
英國北愛爾蘭56歲婦人洛瑞 2013年買意外中了樂透，贏得將近2700萬英鎊，但是多年來卻從未讓她開心，更宣稱「樂透毀了她的生活」，如今被發現在自家身亡。(影片截圖)

「樂透毀了我的生活」英國3千萬頭獎得主身亡

2021-09-02 23:35
在9日的建政73周年閱兵典禮結束後，北韓領導人金正恩（中）和夫人李雪主（左三）一起參謁安放金日成、金正日遺體的錦繡山太陽宮。(路透)

金正恩有12替身？專家：出席閱兵非本人 北韓恐已政變

2021-09-11 04:20
神學士在杜斯坦的豪宅裡留影。(Getty Images)

神學士戰士進駐阿富汗前軍閥豪宅 形成強烈對比

2021-09-12 12:58
貨櫃輪長賜輪（Ever Given）在蘇伊士運河（Suez Canal）行駛。圖為7月資料圖片。(Getty Images)

影／長賜輪事件近6個月後 蘇伊士運河又有貨船擱淺

2021-09-09 15:46
阿富汗前副總統沙雷在神學士奪權後自稱是阿富汗合法看守總統。Getty Images

神學士在自稱阿富汗總統家中 發現600萬美元和15塊金條

2021-09-13 14:21

超人氣

更多 >
疫情失控？全美逾66萬死 平均500人就1人病歿

疫情失控？全美逾66萬死 平均500人就1人病歿
阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」

阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」
一洲焦點／中共與美英民意為敵、密利將軍涉叛國？

一洲焦點／中共與美英民意為敵、密利將軍涉叛國？
普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

愛國或叛國？密利阻「川普開戰中國」的解放軍密電風暴

愛國或叛國？密利阻「川普開戰中國」的解放軍密電風暴