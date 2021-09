最孤獨虎鯨 關水族館40多年沒同伴 猛撞牆尋死

加拿大 尼加拉瀑布城的主題樂園 「Marineland」的母虎鯨基斯卡(Kiska),40年前在冰島 被捕獲後,就一直被圈養在水族館內,原本牠仍有同伴,但同伴在2011年移轉他處後,牠就獨自生活,近期飼養員發現基斯卡有用頭撞牆的自殘行為,將影片放上網後,也引起外界的關注。

根據「blogTO」報導,基斯卡3歲時被人類從冰島捕獲帶回,期間就一直被人類圈養,而牠生過的5個幼鯨也全數夭折,由於虎鯨是一種智商高的群居動物,基斯卡的同伴走後,牠獨自生活了10年,身心健康逐漸惡化,長年來也失去了野生生存的技能,不少動保人士都希望將牠帶離動物園,安置在保護區內,最終讓牠野放回歸。

基斯卡的前飼養員德墨斯(Phil Demers)近期也在推特分享影片,只見動保人士近日到園區探望時,基斯卡不斷用頭撞牆自殘,疑似受不了長期圈養的壓力,且過往德墨斯也曾觀察到,基斯卡浮在水面一動也不動的樣子,毫無活動力,感覺像放棄生存一般。

雖然加拿大2019年曾通過「終結鯨魚和海豚圈養法案」,但卻僅禁止娛樂目的飼養鯨豚,不適用於已被圈養的鯨魚、海豚,而基斯卡自殘影片曝光後,當地鯨豚保育協會頻頻為基斯卡發聲,要求政府盡快調查,讓牠恢復健康。

This video was taken on Sept 4th, 2021. Anti-captivity activists entered MarineLand and observed Kiska, their last surviving orca bashing her head against the wall. Please watch and share. This cruelty must end. #FreeKiska pic.twitter.com/uKCxF1AScz