躲越戰「叢林隱居41年」 越南版泰山重返文明8年後癌逝

何文郎也只會說幾個方言單字，對文明社會的一切全然不知，甚至不知道有女性的存在。(視頻截圖)

越南 一名男子何文郎（Ho Van Lang）出生適逢越戰爆發，為了要躲避戰爭期間美軍的砲火轟炸，年僅2歲時被父親帶往叢林隱居了41年，直到2013年才回歸社會，猶如真人版「泰山」；不過何文郎日前驚傳因肝癌末期，經治療仍不幸身亡，得年52歲。

何文朗的父親何慶雲（Ho Van Thanh）是一位越共士兵，因曾目睹母親和兩名幼子死於空襲，帶著妻子和年僅2歲的三子何文郎和小兒子何文提（Ho Van Tri）四處避難，但精神逐漸崩潰的何慶雲，某天打暈妻子後，帶著何文郎躲到越南廣義省深山定居，展開了41年的隱居生涯。

直到2013年時，幾位村民聲稱在森林中，發現了兩位「野人」，當時兩人身上只穿着樹皮做成的丁字褲，何文郎也只會說幾個方言單字，對文明社會的一切全然不知，甚至不知道有女性的存在。

經通報當局後，兩人才被帶回村落回歸現代生活，何文朗在村民的接濟下，靠種植玉米和水稻為生，但因舊習難改，偶爾也會溜進叢林深處打野味。

何文郎大部分的時間都獨自待在屋子內，但和其他村民相處得十分融洽，適應現代生活的能力也非常好。直到2017年父親過世後，他才選擇在靠近山邊的地方自建一座木屋，獨自在該處生活，而弟弟和家人會定期去探望。

去年11月何文郎因胸口與腹部疼痛就醫，結果被診斷出罹患肝癌末期，他曾希望能夠痊癒，看着弟弟的小孩長大，但最終不敵病魔逝世，享年52歲。

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