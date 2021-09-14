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新職業難啟齒 脫衣舞孃做簡報對爸媽坦承祕密

綜合報導
美國一名女子為向爸媽公開自己是脫衣舞孃，做了詳細的PPT簡報。（取材自tiktok）
美國一名女子為向爸媽公開自己是脫衣舞孃，做了詳細的PPT簡報。（取材自tiktok）

美國一名女子萊可絲（Lex）月初製作PowerPoint，是為了向爸媽坦承「祕密」：她是一名脫衣舞孃。

萊可絲認為與其在隨意談話中提起這個話題，不如讓爸媽坐下來詳細了解她新職業的細節。萊可絲最初向爸媽預告要揭曉一個關於自己的祕密，還說：「在你們開始擔心或興奮之前，這個祕密只跟我的生活有關，不會影響任何人。」

萊可絲提到：「你們現在可能有各種猜測，但都會猜錯。我想告訴你們這件事，只是因為我想讓我最愛及最信任的人，知道我生活中正在發生的事，並很開心與你們分享我的旅程。」

萊可絲解釋這個祕密會說明她「有才華、很酷並有力量」，但否認自己「懷孕了或身處危險」。最後她在下一頁簡報裡揭曉答案：「我是脫衣舞孃，就像我在脫衣舞俱樂部跳鋼管舞一樣，我喜歡這份工作。」

萊可絲事先想到爸媽可能會很困惑，所以還製作了一張「常見問答」簡報，以解答爸媽對這份工作的不解。萊可絲告訴爸媽她的工作環境對性很正面，讓她能安全地表達自我。

接著她提到脫衣舞俱樂部場景不會骯髒、低俗，也不是犯罪或毒品的溫床。她還搞笑地承認，這份新職業是她「買得起新東西」的原因。但萊可絲強調自己不從事其他類型的性工作，只是在舞台上跳脫衣舞。

萊可絲的媽媽對她說：「我很感謝妳坦率分享生活......非常強而有力。我很驚訝，但我以妳為榮。」

不少網友對萊可絲的爸媽表達讚賞：「天啊，妳媽真的很支持妳」、「爸媽充滿正能量」、「爸媽人好好而且給妳力量」、「妳爸媽很猛」、「爸媽在聽簡報時完全沒打斷，真的很棒。」還有人說：「我媽如果知道我是脫衣舞孃，應該會中風，妳爸媽實在太酷了」。

工作 美國 中風

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