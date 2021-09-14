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澳：媒體應負責臉書粉絲言論 17歲受虐青年命運受矚

編譯莊蕙嘉
澳洲17歲青年福勒（Dylan Voller）曾在兒童院受虐。（取材自abc網頁）
澳洲17歲青年福勒（Dylan Voller）曾在兒童院受虐。（取材自abc網頁）

澳洲司法體系最高階的「澳洲高等法院」近日判決，媒體對於網友在其管理的臉書粉絲專頁的言論，也須負擔法律責任，被形容是歷史裁決。預計將會使傳媒未來在更多貼文上禁止網民評論，或打擊傳媒在社交網站刊登報導。

福勒在兒童院受虐，他被蒙面鎖在椅子上的照片震驚澳洲。（取材自abc網頁）
福勒在兒童院受虐，他被蒙面鎖在椅子上的照片震驚澳洲。（取材自abc網頁）

專家指出，澳洲這項裁決不僅影響新聞機構，亦可能對社交平台上有眾多追隨者的用戶帶來後果，甚或影響全球各地的誹謗訴訟。新聞集團和第九娛樂等公司呼籲澳洲國會議員修法，認為媒體不該為網友的言論負責，臉書澳洲分部拒絕對法院判決置評。

香港明報報導，這宗訴訟源於2016年電視台報導澳洲17歲青年福勒（Dylan Voller）在兒童院受虐，他被蒙面鎖在椅子上的照片震驚全國，導致當局對北領地少年拘留系統的虐囚情况展開調查。事件亦獲傳媒廣泛報導，並在臉書刊登相關報導，吸引不少人留言。

福勒在2017年獲釋後，控告「悉尼先驅晨報」、「澳洲人報」和澳洲天空新聞，稱他們容許臉書貼文有誹謗留言。被告的傳媒強調他們對有關評論沒法律責任，因他們不能被視為讀者評論的出版者，稱若作為其出版者就需要知道讀者的指控和表達意圖。但相關論點在2019年被新南威爾士最高法院駁回，相關傳媒上訴至澳洲高等法院，高等法院本月8日維持原判。

這次裁決意味福勒的案件現將發回下級法院，以決定福勒是否被誹謗及獲賠償。他的律師團隊形容這是歷史判決，將有助福勒勝出其訴訟和保護其他弱勢群體，免於成為社交媒體暴民攻擊的對象。

悉尼大學法律系教授麥克唐納（Barbara McDonald）指出，裁決不僅適用於大型新聞機構，也影響其他社交媒體用戶，「在此案中，高等法院裁定若你是臉書專頁的負責人，即使留言由第三方發出，你亦將被視為出版者」。不過她亦稱，相關帳戶的受歡迎程度很可能是法律考慮因素，且仍存在各種抗辯理由。

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