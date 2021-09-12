3歲自閉童迷失荒野3天 夜晚僅華氏42.8度 喝髒水存活

澳洲3歲男孩AJ從家中走失，救難直升機發現AJ的身影時，他正從一條小溪當中，急切地用手舀混濁的河水喝。（歐新社）

澳洲 3歲男孩AJ（Anthony 'AJ' Elfalak）有自閉症且不會說話，月初從家中走失，經過救難單位搜救，被直升機捕捉他在樹林中的身影，AJ失蹤的3晚，晚上氣溫最低僅華氏43度（攝氏6度），3天後他終於獲救，目前還不清楚男孩為何從家中出走。

澳洲3歲自閉童迷失荒野3天，喝髒水奇蹟存活。（歐新社）

「衛報」報導，AJ在本月3日中午12時30分左右，從新南威爾斯州（New South Wales）普蒂（Putty）地區、地處偏僻的家中走失。警方6日發表聲明，表示在上午11時30分左右發現AJ。根據當地警方釋出影片，直升機發現AJ的身影時，他正從一條小溪當中，急切地用手舀混濁的河水喝。他被送往醫院，發現身上有跌倒的擦傷與尿布疹。

他的父親埃爾法拉克（Anthony Elfalak）告訴記者，兒子經過初步診斷後，被送往醫院徹底檢查。

他說：「我知道我表現得很瘋狂，但沒有人能理解我們經歷了什麼。我感覺棒極了。這是奇蹟，他被螞蟻咬，還跌倒了，但是還活著。他還活著。這太好了。」

埃爾法拉克說：「他被找到的時候全身濕透，還在喝水…我們把這個地方翻遍了，救難隊和警方在第一天就找過了，我跟著警察 一起找。我不知道，但這真是奇蹟。」

新州警官柴普曼（Tracy Chapman）說，當直升機飛越山谷發現AJ時，他正從小溪河床的一個水坑裡舀水喝。他被發現的地點離家僅470公尺。柴普曼說：「那一刻真的如釋重負。事情拖得越久，越令人擔心無法得到像這樣的結果…這對整個社群 來說都是好消息。」

她也表示，能夠接觸水源，可能是AJ能夠獨自存活3天的原因。

國家緊急救難服務處（SES）督察長梅瑞克（Simon Merrick）說，救難人員營救AJ的那一刻，十分令人感動。「他們把手放在他的肩膀上，試圖安撫他…然後他朝著救難人員露出大大的微笑。」

SES救護車發言人派克（Gerry Pike）說，除了腿部有一些擦傷之外，考慮到AJ失蹤了這麼久，他的狀況非常好。