我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

911恐攻20周年 布希：對抗恐怖主義 美國持續的職責

強制乘客打疫苗？白宮：搭國內航空擬需接種證明

3歲自閉童迷失荒野3天 夜晚僅華氏42.8度 喝髒水存活

綜合報導
澳洲3歲男孩AJ從家中走失，救難直升機發現AJ的身影時，他正從一條小溪當中，急切地用手舀混濁的河水喝。（歐新社）
澳洲3歲男孩AJ從家中走失，救難直升機發現AJ的身影時，他正從一條小溪當中，急切地用手舀混濁的河水喝。（歐新社）

澳洲3歲男孩AJ（Anthony 'AJ' Elfalak）有自閉症且不會說話，月初從家中走失，經過救難單位搜救，被直升機捕捉他在樹林中的身影，AJ失蹤的3晚，晚上氣溫最低僅華氏43度（攝氏6度），3天後他終於獲救，目前還不清楚男孩為何從家中出走。

澳洲3歲自閉童迷失荒野3天，喝髒水奇蹟存活。（歐新社）
澳洲3歲自閉童迷失荒野3天，喝髒水奇蹟存活。（歐新社）

「衛報」報導，AJ在本月3日中午12時30分左右，從新南威爾斯州（New South Wales）普蒂（Putty）地區、地處偏僻的家中走失。警方6日發表聲明，表示在上午11時30分左右發現AJ。根據當地警方釋出影片，直升機發現AJ的身影時，他正從一條小溪當中，急切地用手舀混濁的河水喝。他被送往醫院，發現身上有跌倒的擦傷與尿布疹。

他的父親埃爾法拉克（Anthony Elfalak）告訴記者，兒子經過初步診斷後，被送往醫院徹底檢查。

他說：「我知道我表現得很瘋狂，但沒有人能理解我們經歷了什麼。我感覺棒極了。這是奇蹟，他被螞蟻咬，還跌倒了，但是還活著。他還活著。這太好了。」

埃爾法拉克說：「他被找到的時候全身濕透，還在喝水…我們把這個地方翻遍了，救難隊和警方在第一天就找過了，我跟著警察一起找。我不知道，但這真是奇蹟。」

新州警官柴普曼（Tracy Chapman）說，當直升機飛越山谷發現AJ時，他正從小溪河床的一個水坑裡舀水喝。他被發現的地點離家僅470公尺。柴普曼說：「那一刻真的如釋重負。事情拖得越久，越令人擔心無法得到像這樣的結果…這對整個社群來說都是好消息。」

她也表示，能夠接觸水源，可能是AJ能夠獨自存活3天的原因。

國家緊急救難服務處（SES）督察長梅瑞克（Simon Merrick）說，救難人員營救AJ的那一刻，十分令人感動。「他們把手放在他的肩膀上，試圖安撫他…然後他朝著救難人員露出大大的微笑。」

SES救護車發言人派克（Gerry Pike）說，除了腿部有一些擦傷之外，考慮到AJ失蹤了這麼久，他的狀況非常好。

社群 警察 澳洲

上一則

日本逾5成民眾接種2劑疫苗 估9月底追上歐洲

下一則

911事件20周年 世界領袖反應一次看

延伸閱讀

澳洲3歲自閉童迷失荒野3天 喝髒水奇蹟存活

澳洲3歲自閉童迷失荒野3天 喝髒水奇蹟存活
全面撤離後…加州卡爾多山火蔓延 逼近太浩湖

全面撤離後…加州卡爾多山火蔓延 逼近太浩湖
Nirvana唱片封面裸體嬰兒 30年後指控樂團涉嫌性剝削

Nirvana唱片封面裸體嬰兒 30年後指控樂團涉嫌性剝削

阿富汗戰爭「負責任結局」？華郵記者批歐巴馬說謊

阿富汗戰爭「負責任結局」？華郵記者批歐巴馬說謊

熱門新聞

新冠病毒3D模型示意圖。路透

比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22

2021-09-04 08:41
圖為時任梅克爾外事顧問的賀岩2020年照片。 （中通社）

德國駐中大使賀岩 上任2周去世 享年54歲

2021-09-05 23:36
英國北愛爾蘭56歲婦人洛瑞 2013年買意外中了樂透，贏得將近2700萬英鎊，但是多年來卻從未讓她開心，更宣稱「樂透毀了她的生活」，如今被發現在自家身亡。(影片截圖)

「樂透毀了我的生活」英國3千萬頭獎得主身亡

2021-09-02 23:35
媒體今天曝光被列為英國最高機密的「倫敦橋行動」，詳細描述女王駕崩後的繼任人選、國葬安排、社群媒體管制等細節。(美聯社)

英女王駕崩怎麼辦？「倫敦橋行動」外洩 王室震怒

2021-09-04 12:17
日本首相菅義偉3日宣布放棄參選黨總裁等於不再擔任下屆首相，防疫不力被視為主因。 路透資料照片

菅義偉閃辭 起死回生之計不成 反將自己逼入絕境

2021-09-04 07:47
兩名加拿大人被控從事間諜活動，並且關押在中國監獄已1000天，他們的支持者5日舉行集會，要求釋放這兩人。路透

中國關押兩加拿大人千日 反對者聲援

2021-09-05 17:32

超人氣

更多 >
42年前就投資退休 67歲林文能實現理想生活

42年前就投資退休 67歲林文能實現理想生活
911廿周年 華裔空服員鄧月薇 第1個報告飛機被劫持

911廿周年 華裔空服員鄧月薇 第1個報告飛機被劫持
付完聘金才知「女友是奶奶」 29歲男崩潰：婚不結了

付完聘金才知「女友是奶奶」 29歲男崩潰：婚不結了
美網／18歲英小將瑞度卡努 女單驚奇奪冠 媽媽是瀋陽人

美網／18歲英小將瑞度卡努 女單驚奇奪冠 媽媽是瀋陽人
靠波霸奶茶發跡洛杉磯 飲料小店做到美股上市

靠波霸奶茶發跡洛杉磯 飲料小店做到美股上市